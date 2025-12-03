清潔員「電鍋案」情輕法重 司法離人民太遠

黃姓清潔隊員送舊電鍋給回收婦，善舉涉貪引發議論，法院窮盡可能減刑仍無法讓許多人認同；關鍵在現行法規不合時宜，對比權力核心階級重大舞弊，肅貪成效明顯不符期待，高喊多年的司法改革，人民至今無感。

「電鍋案」九月偵結起訴曝光，黃姓清潔隊員拿民眾丟棄、殘值僅卅二元的舊電鍋送給住家附近靠資源回收維生的拾荒婦，起心動念只因心疼婦人用瓦斯爐煮飯容易煮焦。財損極小、動機良善，卻面臨貪汙重罪，社會譁然。

此案並非首例，三年前同樣擔任清潔隊員的吳姓夫婦，將民眾丟棄的家具、電器用品送給越南老鄉，二人自首，侵占的不正利益不到四元，卻仍各被判刑一年一月、一年二月，皆緩刑一年、褫奪公權一年。

十年前，新竹市清潔隊員顏輝煌將資源回收物贈送拾荒嬤，與垃圾車駕駛分別遭判徒刑十月、九月，皆緩刑二年。當年社會各界就已針對情輕法重問題展開討論，相同困境如今仍重演，司法改革原地踏步，令人不可思議。

「法律守護廉潔，也不該扼殺善意」。正如律師所言，貪汙治罪條例立法原意在嚴懲濫用公權、侵吞公產、有礙公務員廉潔者；當殘值卅二元舊電鍋也被視為不正利益時，凸顯相關條文適用範圍過寬，導致情節輕微、出於善意等行為也被入罪，情輕法重之下，不符刑法基本的罪刑相當的比例原則，與法律正義的精神相衝突。

對比如今重大貪汙比比皆是，貪官汙吏真正被法律重判的又有幾何？民進黨執政後吹噓的司法改革，至今看不見真正為人民而改的善法，而是更多讓人民質疑的司法特權。司法如無法打老虎肅貪，又無法保護良善百姓，有何存在的意義？