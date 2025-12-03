聽新聞
0:00 / 0:00

「電鍋案」獲判緩刑 清潔隊員：會繼續幫助其他人

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

黃姓清潔隊員將回收舊電鍋贈給拾荒老婦，昨遭判緩刑。圖為清潔員處理回收作業情況，非當事人。圖／北市<a href='/search/tagging/2/環保局' rel='環保局' data-rel='/2/224640' class='tag'><strong>環保局</strong></a>提供
黃姓清潔隊員將回收舊電鍋贈給拾荒老婦，昨遭判緩刑。圖為清潔員處理回收作業情況，非當事人。圖／北市環保局提供

台北市環保局黃姓清潔隊員因將舊電鍋送給拾荒婦被判刑，黃昨天請假，得知判決結果，表情看得出如釋重負，仍堅定說「會繼續幫助其他人」。環保局說，清潔隊員不是狹義公務員，「一定會保障他的工作權」，如要上訴也會協助。

黃昨被媒體問及得知判決結果心情有沒有比較平復、是否落下了心中的大石頭？他點點頭；對後續安排？他說，如果不能工作就辦退休。至於是否會繼續幫助有需要的人？他馬上點頭說「會啊」！

環保局長徐世勲說，清潔隊員並非狹義公務員，是職工、類公務人員的勞動人口，褫奪公權不會影響工作權，如當事人心裡不舒服、工作上困難，環保局會全力協助。他認為黃男出發點立意良善，但仍須守法；黃男行為依內部規定是記一大過，環保局八月中旬職工考核委員會決議記一小過。

「他比較擔心工作受影響。」北投區清潔隊長卓昕岑說，前天判決前有先關心黃姓清潔隊員，黃擔心判決影響心情，昨天特地請假；判決後黃男則憂心影響工作權；至於是否上訴，黃表示會跟律師溝通。

環保局副局長盧世昌說，如果黃員被判刑後無緩刑或易科罰金，喪失提供勞務的能力，環保局無法等服刑完回歸崗位，才會解雇。

國民黨立委羅智強表示，請賴清德總統展現悲天憫人的同理心，慎重考慮特赦黃姓清潔隊員。

環保局 大同電鍋 貪汙

延伸閱讀

新店五重溪被染綠 新北環保局：初判染劑或油漆污染

台中漢杞廢棄物處理廠裁處停工？ 市府：是否「情節重大」會嚴審

清潔員送舊電鍋涉貪遭判緩刑 律師：制度未給足第一線安全感

32元舊電鍋送拾荒婦遭判3月 北市環保局：一定會保障他的工作權

相關新聞

32元舊電鍋贈拾荒婦 清潔員涉貪緩刑

台北市政府環保局黃姓清潔隊員涉將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，社會譁然；士林地方法院經二個月審理，考量黃男犯罪情節...

涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月十一日起進行大辯論，柯聲請辯論程序、宣判錄音、錄影直播以昭公信；台北地方法院昨天駁回直播聲請...

清潔員「電鍋案」情輕法重 司法離人民太遠

黃姓清潔隊員送舊電鍋給回收婦，善舉涉貪引發議論，法院窮盡可能減刑仍無法讓許多人認同；關鍵在現行法規不合時宜，對比權力核心...

清潔員「電鍋案」 律師：助人遭定罪 不符社會觀感

台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值卅二元的舊電鍋送拾荒婦，昨被判刑三月、緩刑二年；律師林育杉認為，檢方起訴此案不意外，法院判...

「電鍋案」獲判緩刑 清潔隊員：會繼續幫助其他人

台北市環保局黃姓清潔隊員因將舊電鍋送給拾荒婦被判刑，黃昨天請假，得知判決結果，表情看得出如釋重負，仍堅定說「會繼續幫助其...

清潔隊員將殘值32元鍋轉送拾荒婦遭重判 羅智強：賴總統請特赦

台北市一名任職超過30年的黃姓清潔隊員，因將殘值僅剩32元的電鍋轉送給拾荒婦人，被依「貪汙治罪條例」起訴。士林地方法院今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。