「電鍋案」獲判緩刑 清潔隊員：會繼續幫助其他人

黃姓清潔隊員將回收舊電鍋贈給拾荒老婦，昨遭判緩刑。圖為清潔員處理回收作業情況，非當事人。圖／北市環保局提供

台北市環保局黃姓清潔隊員因將舊電鍋送給拾荒婦被判刑，黃昨天請假，得知判決結果，表情看得出如釋重負，仍堅定說「會繼續幫助其他人」。環保局說，清潔隊員不是狹義公務員，「一定會保障他的工作權」，如要上訴也會協助。

黃昨被媒體問及得知判決結果心情有沒有比較平復、是否落下了心中的大石頭？他點點頭；對後續安排？他說，如果不能工作就辦退休。至於是否會繼續幫助有需要的人？他馬上點頭說「會啊」！

環保局長徐世勲說，清潔隊員並非狹義公務員，是職工、類公務人員的勞動人口，褫奪公權不會影響工作權，如當事人心裡不舒服、工作上困難，環保局會全力協助。他認為黃男出發點立意良善，但仍須守法；黃男行為依內部規定是記一大過，環保局八月中旬職工考核委員會決議記一小過。

「他比較擔心工作受影響。」北投區清潔隊長卓昕岑說，前天判決前有先關心黃姓清潔隊員，黃擔心判決影響心情，昨天特地請假；判決後黃男則憂心影響工作權；至於是否上訴，黃表示會跟律師溝通。

環保局副局長盧世昌說，如果黃員被判刑後無緩刑或易科罰金，喪失提供勞務的能力，環保局無法等服刑完回歸崗位，才會解雇。

國民黨立委羅智強表示，請賴清德總統展現悲天憫人的同理心，慎重考慮特赦黃姓清潔隊員。