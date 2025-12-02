學員涉恐嚇民俗療法學會老師 新北檢提起公訴
周姓學員涉嫌恐嚇鶯歌某民俗療法學會的朱姓老師，並勒索新台幣500萬元，新北地檢署日前依法將周男提起公訴。
起訴書指出，周姓男子在民國105年間找某傳統民俗療法學會的朱姓老師渡劫，並拜其為師。但周男後來被客訴且被要求退費，於是心生不滿，今年5月開始透過LINE、臉書等平台傳訊息向朱姓老師索取200萬至500萬元和解費用，甚至恐嚇「你們家在哪我都查一清二楚」。
周男又數度前往朱姓老師住處，用紅漆和大字報書寫「神棍、斂財、用邪法害人」、「還我血汗錢」等字，破壞監視器鏡頭，讓朱姓老師心生畏懼報警提告。
新北地檢署11月25日偵結，認為周男涉犯刑法公然侮辱、加重誹謗、恐嚇取財未遂、毀棄損壞罪，依法提起公訴。
