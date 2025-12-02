快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

清潔隊員將殘值32元鍋轉送拾荒婦遭重判 羅智強：賴總統請特赦

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

台北市一名任職超過30年的黃姓清潔隊員，因將殘值僅剩32元的電鍋轉送給拾荒婦人，被依「貪汙治罪條例」起訴。士林地方法院今日宣判，判處黃姓清潔隊員有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。國民黨立委羅智強表示，請賴清德總統展現悲天憫人的同理心，也慎重考慮特赦黃姓清潔隊員。

羅智強說，台北市一名任職超過30年的黃姓清潔隊員，因為將殘值僅剩32元的電鍋轉送給拾荒婦人，被依「貪汙治罪條例」起訴。檢方起訴時，指該名清潔隊員「慷他人之慨」，為避免助長「義賊廖添丁」錯誤觀念，因此請法院減刑但「不要免刑」。士林地方法院宣判，判處黃姓清潔隊員有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。

羅智強指出，對於這起行善遭罰的案子，他曾多次質詢法務部及司法院；法務部也認為「情輕法重」，承諾將針對「小額貪汙」啟動修法。把別人廢棄、僅值32元的東西，捐給需要的弱勢，這是貪汙嗎？這與大部分民眾的看法有極大的落差。事實上，立法者本就賦予檢察官「微罪不舉」或「緩起訴」處分的裁量權。

羅智強表示，此案引起社會議論，最高檢察署也曾行文各檢察機關，說明若符合自首、自動繳交犯罪所得、犯罪情節輕微、涉案金額低微等要件，可作不起訴處分，或建請法官判免刑。結果是，黃姓清潔隊員仍被起訴、判刑，雖然緩刑2年，但褫奪公權1年。褫奪公權，意味他將因為自己的善舉，而丟了支撐家庭的清潔隊工作，甚至可能影響其退休金。缺乏同理心、沒有溫度的司法，離國民情感太遠。給人的感覺是，好人被懲罰，壞人逍遙法外，如他質詢時所說的，「捐鍋者誅，詐騙者侯」。

羅智強說，陸軍花防部韓姓少將及張姓士官，因以團體加菜金支付指揮官宴請3名軍眷，2022年被依貪汙罪分別判4年6個月及1年。當時蔡英文總統為「落實罪刑相當的憲法原則，符應國民正當法律感情」，特赦了被判刑的兩人。相較於加菜金案涉貪金額2880元，廢棄電鍋的價值只有32元，不僅情節更為輕微，動機更是出於行善。

羅智強呼籲，請賴清德總統展現悲天憫人的同理心，也慎重考慮特赦黃姓清潔隊員，宣告其罪刑無效，莫讓行善之人反遭司法折磨。

國民黨立委王鴻薇說，對照綠營高層如鄭文燦在蔡英文任內，兩度被檢察官簽結，一直到賴清德政治性辦案才辦到鄭文燦；賴清德親信陳宗彥接受性招待，但在法院一審，陳宗彥全身而退。對照之下，司法公平嗎？這是否浪費司法資源？此案充滿矛盾，看起來不是王子與庶民犯罪，人人平等。

北市環保局黃姓清潔隊員將收運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年。圖／聯合報資料照
北市環保局黃姓清潔隊員將收運到的舊電鍋贈送拾荒婦,士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年。圖／聯合報資料照

羅智強 國民黨 貪汙 賴清德 特赦

