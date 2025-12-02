陸配錢麗宣揚武統 移民署：已廢止依親居留

快訊

中央社／ 台北2日電

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署今天表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。

錢麗透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，也會訴求內政部及行政院賠償。

錢麗經營解放軍粉專宣揚武統，內政部等機關日前認定，錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，被註銷台灣身分及戶籍。陸委會日前表示，不排除註銷其長期居留許可。

不料，錢麗今天又在社群媒體發文，請給中國共產黨在台執政機會。引發各界爭議。

內政部移民署傍晚告訴中央社記者，錢女於依親居留期間的行為，有危害國家安全或社會安定之虞，違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，經會商大陸委員會等相關機關後，廢止其依親居留許可，昨天送達通知。

針對錢女在台停留期間，有關工作與健保事宜，移民署說，由相關權責機關依規定辦理。若她後續在台另有違法情事，由各主管機關依法妥處。

移民署表示，關於錢女在台停留期限，未來仍需視其個案狀況而定。

