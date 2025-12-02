快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

交通部所屬台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元，台北地檢署今指揮廉政署、調查局通知世曦工程前董座施義芳等13人到案說明。台灣世曦工程顧問公司表示，經本公司調閱相關過程，並無外傳浮報百億經費情況，將全力配合檢調單位偵辦、釐清案情。

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元。台北地檢署今指揮廉政署、調查局搜索中油及台灣世曦工程顧問公司涉採購案人員的辦公室、住居所等11處，通知世曦前董座施義芳13人到案說明。

台灣世曦工程顧問公司今晚發布新聞稿聲明，針對檢調今日因中油第三接收站案調查，需要進入本公司調查一事，本案日前於媒體報導後，本公司即將相關資料提供中油公司。

世曦工程表示，現已進入偵查階段，本公司全力配合檢調單位偵辦，並依據檢調單位的指示，提供必要的文件與資訊；另經本公司調閱相關過程，並無外傳浮報百億的情事，本公司願意盡力協助釐清案情。

世曦工程說，本公司秉持恪守專業倫理，並尊重司法調查程序，也期盼透過司法程序釐清事實。目前本公司營運及各項業務推動不受影響，並持續致力於提供嚴謹、高品質的工程顧問服務。

此外，世曦工程也指出，針對媒體報導有關前任董事長施義芳先生是否接受調查一事，其目前未任職於台灣世曦，本公司無從表示意見。

台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元。圖為中油三接觀塘港。聯合報系資料照
台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元。圖為中油三接觀塘港。聯合報系資料照

中油 檢調 廉政署

延伸閱讀

參訪中油出磺坑日式宿舍群 蕭美琴：我也要多跟基層互動、多認識地方

「方便多了」汐止區伯爵街14巷塌陷封閉半年 復建完工通車

機電業者冒用合作廠商名義標台電工程 嘉檢起訴

誇張！工人嬉鬧坐吊車綁模板「從4層樓垂降」 職安署將開罰廠商

相關新聞

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

交通部所屬台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元，台北地檢署今指揮廉政署、調查局通知世曦工程...

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

台積電二奈米洩密案，台灣高等檢察署智慧財產檢察分署日前依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪，起訴工程師陳力...

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元。台北地檢署今指揮廉政署、調查局搜索中油及...

清潔員電鍋送拾荒婦遭判刑 法界：院檢的免刑與微罪不舉都不能用

北市環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院今考量眾多要件替黃減刑後，今仍依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非...

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月11日起進行辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判所為錄音、錄影直播；台北地院合議庭審酌後，今天駁回...

評清潔員與舊電鍋案 律師：依法偵審卻與社會法感落差

北市環保局黃姓清潔隊員將收運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。