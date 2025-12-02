5歲童全身傷腦出血 新竹寄養父爆虐童稱「他自己撞到」

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹在半導體產業工作的徐男受託擔任寄養家庭，卻疑長期虐待5歲寄養童，並在幼童頭部受創、神智不清時任其倒臥廁所4小時，導致顱內出血及後遺症。新竹地院認定其反覆施虐且延誤治療，依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年。

法官調查，2022年就讀神學院的徐男與在國中任教的妻子經新竹縣政府、新竹市政府審查符合寄養家庭資格，且領有新竹縣政府寄養家庭許可證，當年5月受台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所寄養暨委託照顧林童。

判決書指出，2023年2月1日，徐男稱林童在4樓廁所跌倒撞傷額頭，之後又在帶往樓下途中滑倒，導致兩人摔在樓梯間。法官調查，徐男當天下午5時許已察覺孩子意識不清，但直到晚間9時許夫婦才抱著林童就醫，經院方檢查發現林童顱內嚴重出血、顳骨線性骨折，意識指數僅6分，須插管手術治療。

醫院後續於3月1日評估，發現林童除急性腦傷外，胸部另有左側第9肋骨陳舊性骨折，研判約受傷2周至1個月；手指、手背、右胸下方等處也有多處瘀痕，其中包含疑似「五指攥捏」留下的圓形瘀點。醫師認為這些傷勢需透過重物壓迫、擊打硬物或外力捏壓等方式造成，與幼童自行跌倒不相符。

幼兒園園長證稱，林童在入園後曾2度出現瘀青，被詢問時曾說「是爸爸打的」；社工則表示，案發前見到林童時均無異常，送醫後才發現多處特徵性傷勢。

徐男辯稱孩子好動、舊傷多，案發當日僅是不慎跌倒，延遲送醫是擔心「腦震盪不敢移動」。但法官認為跌落樓梯高度有限，難以造成如此嚴重顱內出血；且徐男手部受傷卻仍能「攥捏」孩子造成特定瘀痕，前後說法矛盾，加上延誤送醫行為不符常情，難採信為單純意外。

至於徐男妻子，因她白天均在國中任教，照護時間短，不存在長期接觸造成舊傷的可能；案發當日僅在丈夫請求下上樓協助更衣、開車送醫，未見施暴。法官最終認定徐男長期以不當方式對幼童施力，造成身心重大危害，依成年人故意對兒童傷害罪判刑1年；徐妻因無其他證據證明她涉案，予以無罪。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新竹在半導體產業工作的徐男受託擔任寄養家庭，卻疑長期虐待5歲寄養童，並在幼童頭部受創、神智不清時任其倒臥廁所4小時。示意圖／聯合報系資料照
新竹在半導體產業工作的徐男受託擔任寄養家庭，卻疑長期虐待5歲寄養童，並在幼童頭部受創、神智不清時任其倒臥廁所4小時。示意圖／聯合報系資料照

