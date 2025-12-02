台中非法醫美工作室遭破獲 2女移工違醫師法判刑

武姓、燕姓2名外籍移工，受雇於越南籍陳女（另案偵辦）經營的美容工作室，非法從事醫美工作；案經移民署等單位查獲後，台中地院日前依違反醫師法判2人各10月、9月徒刑。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天發布新聞資料表示，越南籍武女、印尼籍燕女皆為在台灣的失聯外籍移工，自民國111年9月至114年3月間，受雇於越南籍陳女，在台中開設的美容工作室非法從事醫美工作。

工作室由燕女透過社群軟體抖音帳號貼文招攬客人，接著陳女、武女為不特定越南及印尼籍客人，注射玻尿酸針劑、肉毒桿菌針劑、麻醉針劑，以及割雙眼皮、切割陰唇、豐唇、鼻樑埋線，或用雷射儀器施做除毛等醫療業務。

案經台中市專勤隊會同刑事警察局智慧財產權偵查大隊、台中市衛生局等單位，於114年3月16日共同查獲陳女經營的美容工作室，並清查不法獲利約新台幣62萬餘元。

全案警詢後，將武女等人移送台中地方檢察署，檢方偵辦後依違反醫師法罪嫌起訴。

台中地方法院審理後，今年11月24日依違反醫師法判處武女10月、燕女9月徒刑，於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。