快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台積電二奈米洩密案，台灣高等檢察署智慧財產檢察分署日前依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪，起訴工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平。檢方另依職權簽分案調查，認定東京威力公司涉有營業秘密法、國家安全法等法人刑責共4罪，今偵查終結追加起訴，請求法院求處罰金刑1億2千萬元。

陳力銘、吳秉駿、戈一平今年9月依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等起訴，智慧財產法院裁定繼續羈押禁見3個月，11月底再裁定，自12月1日起延押禁見2個月。可抗告。

高檢署檢察官日前訊問陳力銘與東京威力公司相關員工，再比對全案事證以及東京威力的答辯資料，認爲東京威力依法對陳力銘負有監督責任，但東京威力除內部規範訂有一般性、警告性的規定外，「欠缺踐行具體防範管理措施事證」，認定未盡力為防止行為，應負法律規定的法人刑事責任。

高檢署指出，工程師陳力銘任職東京威力科創股份有限公司，日前分案調查東京威力公司是否涉嫌違反國家安全法第8條第7項等的法人刑事責任，經指揮調查局新竹市調查站查證後，認定涉有營業秘密法第13條之4、國家安全法第8條第7項等法人刑責共計4罪，於今偵查終結，向法院追加起訴，建請分別求處罰金4千萬、8百萬、4千萬、4千萬，並請法院定應執行刑1億2千萬元。

台積電洩密案涉案３名工程師，遭智慧法院裁定延押禁見2月。圖／聯合報系資料照片
台積電洩密案涉案３名工程師，遭智慧法院裁定延押禁見2月。圖／聯合報系資料照片

國安法 國家安全 財產 台積電

延伸閱讀

誇張！工人嬉鬧坐吊車綁模板「從4層樓垂降」 職安署將開罰廠商

台中漢杞廢棄物處理廠裁處停工？ 市府：是否「情節重大」會嚴審

虐殺5貓拿熱水燙、噴殺蟲劑用火烤還掰吸毒惹禍 定讞判決出爐

馬太鞍溪特別預算270億元 立院三讀通過

相關新聞

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

交通部所屬台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元，台北地檢署今指揮廉政署、調查局通知世曦工程...

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

台積電二奈米洩密案，台灣高等檢察署智慧財產檢察分署日前依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪，起訴工程師陳力...

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元。台北地檢署今指揮廉政署、調查局搜索中油及...

清潔員電鍋送拾荒婦遭判刑 法界：院檢的免刑與微罪不舉都不能用

北市環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院今考量眾多要件替黃減刑後，今仍依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非...

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月11日起進行辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判所為錄音、錄影直播；台北地院合議庭審酌後，今天駁回...

評清潔員與舊電鍋案 律師：依法偵審卻與社會法感落差

北市環保局黃姓清潔隊員將收運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。