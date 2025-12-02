快訊

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

協助外籍人士進入司法程序獲得保障 台南地檢署辦理通譯教育訓練

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

近年來外籍人士施用毒品若進入司法程序，因語言隔閡、文化差異與資訊落差，使其容易出現理解不足，除權益受損外，也導致他們無法獲得適切治療資源；台南地檢署今天辦理通譯人員教育訓練課程，以適時協助提供施用毒品外籍人士在司法程序受到保障。

為提升轄內施用毒品外籍人士在台司法、生活及工作權益保障，指示引入多元處遇模式，以期提升其適切戒癮及社會支持，降低再犯率；台南地檢署檢察長鍾和憲相當重視，今天在地檢署9樓辦理通譯人員教育訓練課程，並主持開訓典禮。

鍾和憲表示，外籍人士常因語言及文化差異，容易在司法程序及戒癮資源中遭遇困境，錯失適當戒癮及處遇；為改善此困境，期待透過對於施用毒品的外籍人士多元處遇，使其獲得實質幫助、社會資源與網絡支持，順利戒癮並降低再犯率，加強社會安全。

鍾和憲指出，通譯人員不只是翻譯語言，更是傳遞政府政策、制度的資源，成為促進理解與信任的重要一環；未來檢方將持續建立順暢溝通橋樑，使外籍人士在司法程序受到相當保障，更能透過適當毒品多元處遇模式，進而復歸社會，減少社會問題。

台南地檢署指出，檢察長非常重視毒品防制及毒品所衍生社會危害問題，指示建置通譯人才資料庫，建立與外籍人士溝通橋樑；今日的課程內容由主任檢察官蔡明達及觀護人兼組長蔡雅芳講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式。

台南地檢署指出，近年來外籍人士施用毒品者在我國的比例逐年增加，因語言隔閡、文化差異與資訊落差，使得外籍人士在面臨司法程序時容易出現理解不足，除權益受損外，也導致他們無法獲得適切治療資源，檢方將強化施用毒品外籍人士多元處遇，落實司法保障與人權精神。

鍾和憲說明，未來將持續推動毒品多元處遇，結合司法、醫療、社區資源等，打造更完善協同合作機制，共同為台南地區打造堅固的社會安全網；期望藉由本次課程，增進與會人員相關法律知識，未來更能促進跨領域合作，協助辦理各項多元處遇措施或政令宣導等。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南地檢署檢察長鍾和憲表示，外籍人士常因語言及文化差異，容易在司法程序及戒癮資源中遭遇困境，錯失適當戒癮及處遇。圖／台南地檢署提供
台南地檢署檢察長鍾和憲表示，外籍人士常因語言及文化差異，容易在司法程序及戒癮資源中遭遇困境，錯失適當戒癮及處遇。圖／台南地檢署提供
台南地檢署今天辦理通譯人員教育訓練課程，以適時協助提供施用毒品外籍人士在司法程序受到保障。圖／台南地檢署提供
台南地檢署今天辦理通譯人員教育訓練課程，以適時協助提供施用毒品外籍人士在司法程序受到保障。圖／台南地檢署提供
今日的課程內容由觀護人兼組長蔡雅芳講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式。圖／台南地檢署提供
今日的課程內容由觀護人兼組長蔡雅芳講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式。圖／台南地檢署提供
台南地檢署今天辦理通譯人員教育訓練課程，以適時協助提供施用毒品外籍人士在司法程序受到保障。圖／台南地檢署提供
台南地檢署今天辦理通譯人員教育訓練課程，以適時協助提供施用毒品外籍人士在司法程序受到保障。圖／台南地檢署提供
台南地檢署今天辦理通譯人員教育訓練課程，以適時協助提供施用毒品外籍人士在司法程序受到保障。圖／台南地檢署提供
台南地檢署今天辦理通譯人員教育訓練課程，以適時協助提供施用毒品外籍人士在司法程序受到保障。圖／台南地檢署提供
今日的課程內容由觀護人兼組長蔡雅芳講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式。圖／台南地檢署提供
今日的課程內容由觀護人兼組長蔡雅芳講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式。圖／台南地檢署提供
今日的課程內容由主任檢察官蔡明達講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式。圖／台南地檢署提供
今日的課程內容由主任檢察官蔡明達講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式。圖／台南地檢署提供
今日的課程內容由主任檢察官蔡明達講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式。圖／台南地檢署提供
今日的課程內容由主任檢察官蔡明達講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式。圖／台南地檢署提供

毒品 司法 台南 教育訓練 溝通

延伸閱讀

美軍打擊毒品！防長爆口頭指示「殺死所有人」官員稱未超出授權範圍

小港機場包裹驚見「雙獅地球牌」 高純度毒品藏燈具內

市價2億！越南進口藝術燈藏海洛因磚52塊 泰籍3人收貨落網

台灣首例種植罌粟花台越寮跨國運輸海洛因磚 卓揆：管制源頭

相關新聞

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

台積電二奈米洩密案，台灣高等檢察署智慧財產檢察分署日前依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪，起訴工程師陳力...

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元。台北地檢署今指揮廉政署、調查局搜索中油及...

清潔員電鍋送拾荒婦遭判刑 法界：院檢的免刑與微罪不舉都不能用

北市環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院今考量眾多要件替黃減刑後，今仍依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非...

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月11日起進行辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判所為錄音、錄影直播；台北地院合議庭審酌後，今天駁回...

機電業者冒用合作廠商名義標台電工程 嘉檢起訴

賴姓機電業者、古姓股東被控為承攬台電工程，冒用有業務往來公司名義並偽刻大小章陪標，免於未達3家投標而流標，由於文件異常被...

職籃球星高國豪與親兄弟互毆…3人被依傷害罪起訴 大哥再加恐嚇罪

宜蘭蘇澳某餐廳去年12月3日發生職籃球星高國豪與兩個哥哥爆發衝突，一路從餐廳內打到餐廳外，三兄弟都受傷掛彩。警方獲報到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。