協助外籍人士進入司法程序獲得保障 台南地檢署辦理通譯教育訓練

近年來外籍人士施用毒品若進入司法程序，因語言隔閡、文化差異與資訊落差，使其容易出現理解不足，除權益受損外，也導致他們無法獲得適切治療資源；台南地檢署今天辦理通譯人員教育訓練課程，以適時協助提供施用毒品外籍人士在司法程序受到保障。

為提升轄內施用毒品外籍人士在台司法、生活及工作權益保障，指示引入多元處遇模式，以期提升其適切戒癮及社會支持，降低再犯率；台南地檢署檢察長鍾和憲相當重視，今天在地檢署9樓辦理通譯人員教育訓練課程，並主持開訓典禮。

鍾和憲表示，外籍人士常因語言及文化差異，容易在司法程序及戒癮資源中遭遇困境，錯失適當戒癮及處遇；為改善此困境，期待透過對於施用毒品的外籍人士多元處遇，使其獲得實質幫助、社會資源與網絡支持，順利戒癮並降低再犯率，加強社會安全。

鍾和憲指出，通譯人員不只是翻譯語言，更是傳遞政府政策、制度的資源，成為促進理解與信任的重要一環；未來檢方將持續建立順暢溝通橋樑，使外籍人士在司法程序受到相當保障，更能透過適當毒品多元處遇模式，進而復歸社會，減少社會問題。

台南地檢署指出，檢察長非常重視毒品防制及毒品所衍生社會危害問題，指示建置通譯人才資料庫，建立與外籍人士溝通橋樑；今日的課程內容由主任檢察官蔡明達及觀護人兼組長蔡雅芳講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式。

台南地檢署指出，近年來外籍人士施用毒品者在我國的比例逐年增加，因語言隔閡、文化差異與資訊落差，使得外籍人士在面臨司法程序時容易出現理解不足，除權益受損外，也導致他們無法獲得適切治療資源，檢方將強化施用毒品外籍人士多元處遇，落實司法保障與人權精神。

鍾和憲說明，未來將持續推動毒品多元處遇，結合司法、醫療、社區資源等，打造更完善協同合作機制，共同為台南地區打造堅固的社會安全網；期望藉由本次課程，增進與會人員相關法律知識，未來更能促進跨領域合作，協助辦理各項多元處遇措施或政令宣導等。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885