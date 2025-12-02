中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元。台北地檢署今指揮廉政署、調查局搜索中油及台灣世曦工程顧問公司涉採購案人員的辦公室、住居所等11處，通知世曦前董座施義芳13人到案說明。

北檢指出，今年11月11日接獲匿名檢舉信函，指揮廉政署北部地區調查組、調查局北部地區機動工作站共同偵辦，經承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議，為保全證據，今指揮廉調人員搜索11處，約談13人到案釐清案情。

國民黨立院黨團11月11日舉辦記者會，黨團書記長羅智強指出，檢舉人第一次在2022年向檢調檢舉，檢調吃案三年無聲無息。他指出，其中有一段錄音檔報導顯示「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」他認為貪贓到令人髮指的程度，如果媒體報導屬實，檢調不要再睡覺了，中油居然拿納稅人的錢，聯合業者哄抬工程款高達原預算案的三倍，多出100多億元。