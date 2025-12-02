職籃球星高國豪與親兄弟互毆…3人被依傷害罪起訴 大哥再加恐嚇罪

宜蘭蘇澳某餐廳去年12月3日發生職籃球星高國豪與兩個哥哥爆發衝突，一路從餐廳內打到餐廳外，三兄弟都受傷掛彩。警方獲報到場把3人帶到派出所詢問，宜蘭地檢署依傷害罪起訴三兄弟，但大哥高聖文因怒嗆「我要弄斷你的腳」，遭追加恐嚇危安罪。

高國豪去年6月才因「私約二嫂」風波惹議出面道歉，兄弟間埋下心結，同年12月3日中午家族在蘇澳鎮某餐廳聚餐，兄弟疑因之前糾紛，一言不合，演變成推擠拉扯，從餐廳內打到隔壁店，再打到街頭互毆。

高國豪原本被二個哥哥壓制在地，掙脫後脫掉上衣，不斷飆罵「垃圾，婊子」，過程全被一女子錄下。衝突場面無法控制，最後餐廳只好報警，警方到場把3人帶進派出所詢問。

這場衝突造成兄弟多處受傷，包含高國強前頸擦傷、前胸鈍挫傷、左手指節擦挫傷；高國豪頭部鈍挫傷、唇部內側擦挫傷、胸背部鈍挫傷以及左肘挫傷，高國強、高國豪互控傷害及恐嚇等罪。