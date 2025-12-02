彰化家暴男連續挑釁警方3天 駕車作勢衝撞員警還逼車判刑10月

彰化縣一名許姓男子因不滿員警處理其家暴案件，今年8月連續3天向警方挑釁，先是駕車在分駐所前作勢要衝撞數名員警，還在投開票所對員警飆三字經，警車護送公投選票時，許男開車沿途跟著警車和公務車，以忽快忽慢、併行方式至少逼車6次，彰化地方法院依妨害公務、公共危險、恐嚇等罪將他判刑10月。

判決書指出，許男(50歲)今年7月打電話恐嚇其妻「要給你死」，警方受理報案後前往處理，許男疑懷恨在心，8月23日清晨5點多開車到轄區分駐所出入口斜停擋道，員警上前關切時，他駕車作勢要衝撞員警，幸好員警閃得快，才沒被他撞上，其他5、6名警員也上前時，許男竟往前開後，再快速倒車，做出要再衝撞員警舉動。

同日下午許男與女兒到活動中心投開票所投票，因女兒要用私章投票蓋章，被選務人員告知不能用私章，否則為無效票，許男當場情緒激動干擾投票秩序，經現場主任管理員制止後退出投開票所，但他仍在投開票所外叫囂，分駐所所長偕同數名警員到場時，他仍恫嚇說「你警車再不走我要把你撞壞，幹你娘機掰，開走，要不然要把你撞壞，1、2...」，最後才自行離去。

8月24日凌晨3點多，許男又駕車到鄰近分駐所的車道，來回7次無故倒車、前進，其中2次甚至將車頭駛入大城分駐所出入口，待員警查看時，許男才快速逆向駕車離去。

員警二輛警車於8月24日上午8點多要護送公所公務車運送公投選票至彰化縣選委會時，許男又駕車一路尾隨，沿途行駛在公務車、警車前後，以忽快忽慢、併行、反覆變換車道再駛入公務車、警車之前方等至少6次逼車，時間長達約10分鐘。

分駐所前導車為阻止許男逼車，即鳴響警笛追捕許男，許男繼續以忽快忽慢、驟然剎車、蛇行變換車道阻擋前導車等至少8次逼車，不僅妨害公務，也造成行車危險。

25日上午許男到分駐所製作筆錄時，仍繼續以「幹你娘機掰」、「賤」、「臭俗仔」等語辱罵員警，還拍打製作筆錄時的錄影鏡頭，致鏡頭鬆脫。

法官認為，許男恐嚇配偶，也造成公眾往來危險，妨害公務員執行職務，藐視國家公權力正當執行、損害公務員執法尊嚴，所為毫無法治觀念，依公共危險罪、妨害公務罪、恐嚇罪等將他判刑10月，得易科罰金。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線