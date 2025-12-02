快訊

「潛匪」呂國昭70年前錯殺教員遭處死 家屬盼平反「顛覆政府」罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

70年前台中人呂國昭（當時28歲）因叛亂遭台灣省保安司令部處死刑，家人聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，聲請案原由呂的么弟呂敏達聲請，但因他重聽，改由侄子呂明崇當聲請人。呂明崇不否認三伯曾犯強盜殺人等刑案，但與「顛覆政府」為兩碼子事，希望再審，因新事實、新證據準備不足，法官文家倩諭知下月6日再開庭。

呂家有五兄弟，呂國昭排第三、呂敏遜排第四，呂敏達是么弟，呂明崇為呂敏達的兒子。呂敏遜因1954年3月因「中共台灣省工委會台中地區縣市工委會支部施部生等案」被捕，當時才23歲，起先被判刑12年，後改死刑。但呂家人表示，呂敏遜根本是無辜的，依促進轉型正義條例，已公告平復國家不法，依戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例補償。

而呂國昭則因「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」，1954年被判處死刑。

台灣省保安司令部1951年11月17日發表第一批尚未自首的「潛匪」名單，並稱公布潛匪分子的意義，一方面是根據政府寬大政策，希望他們在指定期間內迅速自首，免罹法網，另一方面是促起社會各界人士注意檢舉，不容他們繼續潛伏活動。

台灣省保安司令部當時說明，應來自首而匿不自首者，軍民人等均得依照「檢舉獎勵辦法」，予以檢舉，並受該辦法的獎勵與保障。包庇或藏匿在逃匪犯，或明知其為在逃匪犯面不告密檢舉，或供給金錢資產，一經查確，依法治罪。當時公布的第一批「尚未自首潛匪分子」名單即包括呂國昭。

高院今開庭時，呂明崇表示呂國昭因有犯持槍搶劫合作社，且「打錯人」造成教師畢克鈞死亡，但這和顛覆政府是兩回事，卻被以顛覆國家罪執行，家人認為這兩罪應該分開，希望顛覆國家罪部分可以除罪。

法官表示，呂國昭案該走的應該是非常上訴，呂明崇則表示所有的卷宗都在國家檔案內，原判決違背憲法公平審判原則，程序違法，自白是疲勞訊問。呂明崇說，法務部稱沒遇過這樣的案件，要他們向台中高分院聲請再審，但台中高分院認為當時呂由台灣省保安司令部軍事檢察官起訴，省保安司令部位在台北市中正區，中高分無管轄權，因此駁回，他們只好改向高院聲請，並希望高院協助調資料。

法官表示，再審不是第四審、第五審、第六審，法院不能自己當當事人，則就失去公正性，要求呂明崇1個月內整理新事實、新證據，並建議委由律師處理，若判決違法應聲請非常上訴，而非再審。

高檢署公訴檢察官表示，本件不符合再審要件。

呂明崇表示，若呂國昭蒙冤，家屬希望能和呂敏遜一樣獲得補償，呂國昭雖真的錯殺台中商業學校教員畢克鈞，可酌減補償金。

呂國昭1955年因殺害教師畢克鈞強盜殺人案遭處死刑，呂的家人認為他沒有要「顛覆政府」。圖／取自國家人權博物館網站
呂國昭1955年因殺害教師畢克鈞強盜殺人案遭處死刑，呂的家人認為他沒有要「顛覆政府」。圖／取自國家人權博物館網站
呂國昭的么弟呂敏達（右）、侄子呂明崇希望為他平反，今至台灣高等法院聲請再審。記者王宏舜／攝影
呂國昭的么弟呂敏達（右）、侄子呂明崇希望為他平反，今至台灣高等法院聲請再審。記者王宏舜／攝影

自首 死刑 檢察官 轉型正義

