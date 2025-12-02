竹縣警察不足167人…警局提案比照桃園 外勤拚加薪6790元
新竹縣人口成長率、警民比全台第2，員警調外流動率高。新竹縣警察局115年度人事費編列18億餘元，局長林建隆函報警政署，建議勤務加給比照桃園、台中等4都，若順利通過，外勤有望額外每月加薪6790元，提高員警留任意願。
新竹縣警察局目前員警預算員額為1347人，但實際員額僅有1180人，為留住人才，縣警局今年2月函報內政部警政署，建議勤務加給勤務繁重加成比照現行桃園市、台中市、台南市及高雄市等直轄市。
新竹縣警察局說明，以最繁重的竹北警分局來說，外勤人員原本勤務加給為9700元，若報署核定順利通過，將可按原支等級數額最高加7成（6790元）支給，等同每月可領9700元再加上6790元，其他各分局和其餘單位，則就警察局各單位繁重程度依次分級支給。
新竹縣警察局表示，115年度人事費預算共計編列18億6387萬1千元，編列內容包含薪俸、考績獎金、年終獎金、超勤加班費及保險費等，但並未編列繁重加給項目；較114年度人事費預算17億5322萬元增加1億1065萬1千元，增加內容為預算員額增加158名所致。
局長林建隆表示，近年新竹縣人口快速成長、科技產業高度集中，治安與交通勤務量早已不亞於六都；同時物價、房價居高不下，基層員警工作實質壓力遠高於一般縣市。然而，竹縣卻沒有與實際繁重程度相稱的繁重加成，造成「工作一樣辛苦、生活壓力更大、待遇卻不如人」的結構性不公平。
林建隆認為，新進同仁進來沒多久，就理性選擇遷調至有繁重加給、制度更完善的直轄市，新竹縣成了訓練人才、卻留不住人才的地方，警力補不滿，勤務更吃重，壓力又把人推走，形成惡性循環，因此希望為新竹縣員警設立與實際負荷相符的繁重加成，留住警力、穩定新竹縣的治安防線。
