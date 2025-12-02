清潔員電鍋送拾荒婦遭判刑 法界：院檢的免刑與微罪不舉都不能用

北市環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院今考量眾多要件替黃減刑後，今仍依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年；外界議論此案在偵結就該不起訴，有法界人士持不同看法，認為檢方勢必也已窮盡所有可能，只是現行法規已無空間。

法界人士分析，檢方不起訴或緩起訴處分相關規定，主要在於刑事訴訟法第252條、253條、253之1條規定，未能適用的主因有二；一是黃男個人犯罪，沒有其他共犯，無從爭取免刑機會；二是其所涉貪汙罪刑責太重，導致檢方無從不起訴或緩起訴處分。

刑事訴訟法第252條規定，案件有幾種情況「應」不起訴，包含曾經判決確定者、時效已完成者、曾經大赦者、犯罪後法律已廢止刑罰者、告訴乃論之罪已撤回告訴或已逾告訴期間者、被告死亡者、法院對被告無審判權者、行為不罰者、法律應免除其刑者、犯嫌不足者。

黃男雖符合貪汙治罪條例第8條第1項前段「犯後自首並繳回所得」，依法可減刑或免刑，但未因而查獲其他共犯，不符合後段規定，免除其刑。

刑事訴訟法第253條則規定，最重本刑3年以下徒刑、拘役或專科罰金之罪，檢察官參酌刑法第57條規定的犯罪動機、情節、手段、智識程度、所生危害等情狀，認以不起訴為適當者，「得」為不起訴處分。

黃男涉犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」，是可處5年以上徒刑，得併科3000萬元以下罰金的重罪，全案既未符合應不起訴情況，也非最重本刑3年以下徒刑之罪，檢察官依法已無從不起訴處分。

至於緩起訴處分，刑事訴訟法第253之1條規定，被告犯死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，檢察官同樣可參酌刑法第57條規定及公共利益，定1年以上3年以下緩起訴處分，但同樣因所犯法條刑責過重而不適用於黃男。