快訊

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

新北警局、北市小隊長獲頒警光獎 劉世芳：用專業打擊詐騙

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署今頒發國家警光獎，表揚績優警察人員30個團體、52名個人，新北市警察局與台北市警察局小隊長林書玄分別偵破詐騙集團，獲團體組偵查犯罪類、個人組打擊詐欺類第1名；內政部長劉世芳表示，詐團專業化，期許警方以專業打擊詐騙。

劉世芳說，有媒體提到詐騙嚴重，警察在第一線，根據詐欺犯罪危害防制條處罰這些犯罪，大家都用盡心力，無非就是讓台灣人安居樂業；詐團不是只有街頭小混混，現在越來越專業化，有律師、地政士等專業人士，甚至有的在檢警調服務，要用更好的專業與技術破案，獲得社會認同。

警政署從各警察機關薦報88個團體、94名個人績優事蹟，甄選出30個團體、52名個人，今舉行警光獎頒獎典禮，由劉世芳、中華民國警察之友總會理事長蔡明忠、理事葉力誠與警政署長張榮興頒獎。

警政署表示，新北市警局獲團體組偵查犯罪類第1名，去年7月至今年6月檢肅治平對象120人、首惡及成員共749人；查獲毒品1700公斤；偵破電信網路詐欺集團443件、查緝詐欺犯嫌3969人、查扣不法所得10億2598萬餘元，防制詐欺2618件、攔阻21億5651萬元；查獲槍枝計81枝；成績斐然，有效淨化社會治安，保障民眾生命、財產安全。

北市警局小隊長林書玄獲個人組打擊詐欺類第1名，破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案，查扣不法所得逾6000萬元動產及不動產，促使主管機關稽核銀行裁罰史上最高2200萬元罰鍰，相關銀行亦主動配合修正多項內控缺失，有效抑制詐欺及洗錢犯罪氣焰。

警政署今頒發國家警光獎，表揚績優警察人員30個團體、52名個人，由內政部長劉世芳等人頒獎。記者李奕昕／攝影
警政署今頒發國家警光獎，表揚績優警察人員30個團體、52名個人，由內政部長劉世芳等人頒獎。記者李奕昕／攝影
警政署今頒發國家警光獎，表揚績優警察人員30個團體、52名個人，由內政部長劉世芳（左）等頒獎。記者李奕昕／攝影
警政署今頒發國家警光獎，表揚績優警察人員30個團體、52名個人，由內政部長劉世芳（左）等頒獎。記者李奕昕／攝影

詐欺 警察

延伸閱讀

同志平權運動先驅祁家威爭取「免術換證」 控劉世芳瀆職

移民節活動高雄駁二登場 劉世芳出席挺多元文化

刑事局詐欺防制中心今揭牌 劉世芳：當前詐騙犯罪已下降

【重磅快評】戰貓、戰狼遇劉世芳 為何都不敢吭聲？

相關新聞

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

台積電二奈米洩密案，台灣高等檢察署智慧財產檢察分署日前依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪，起訴工程師陳力...

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元。台北地檢署今指揮廉政署、調查局搜索中油及...

清潔員電鍋送拾荒婦遭判刑 法界：院檢的免刑與微罪不舉都不能用

北市環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院今考量眾多要件替黃減刑後，今仍依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非...

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月11日起進行辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判所為錄音、錄影直播；台北地院合議庭審酌後，今天駁回...

機電業者冒用合作廠商名義標台電工程 嘉檢起訴

賴姓機電業者、古姓股東被控為承攬台電工程，冒用有業務往來公司名義並偽刻大小章陪標，免於未達3家投標而流標，由於文件異常被...

職籃球星高國豪與親兄弟互毆…3人被依傷害罪起訴 大哥再加恐嚇罪

宜蘭蘇澳某餐廳去年12月3日發生職籃球星高國豪與兩個哥哥爆發衝突，一路從餐廳內打到餐廳外，三兄弟都受傷掛彩。警方獲報到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。