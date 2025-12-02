新北警局、北市小隊長獲頒警光獎 劉世芳：用專業打擊詐騙

警政署今頒發國家警光獎，表揚績優警察人員30個團體、52名個人，新北市警察局與台北市警察局小隊長林書玄分別偵破詐騙集團，獲團體組偵查犯罪類、個人組打擊詐欺類第1名；內政部長劉世芳表示，詐團專業化，期許警方以專業打擊詐騙。

劉世芳說，有媒體提到詐騙嚴重，警察在第一線，根據詐欺犯罪危害防制條處罰這些犯罪，大家都用盡心力，無非就是讓台灣人安居樂業；詐團不是只有街頭小混混，現在越來越專業化，有律師、地政士等專業人士，甚至有的在檢警調服務，要用更好的專業與技術破案，獲得社會認同。

警政署從各警察機關薦報88個團體、94名個人績優事蹟，甄選出30個團體、52名個人，今舉行警光獎頒獎典禮，由劉世芳、中華民國警察之友總會理事長蔡明忠、理事葉力誠與警政署長張榮興頒獎。

警政署表示，新北市警局獲團體組偵查犯罪類第1名，去年7月至今年6月檢肅治平對象120人、首惡及成員共749人；查獲毒品1700公斤；偵破電信網路詐欺集團443件、查緝詐欺犯嫌3969人、查扣不法所得10億2598萬餘元，防制詐欺2618件、攔阻21億5651萬元；查獲槍枝計81枝；成績斐然，有效淨化社會治安，保障民眾生命、財產安全。