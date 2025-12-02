天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

天道盟不倒會大哥高寶勝因膽囊癌辭世享壽59歲昨是告別式，不料高寶勝義子徐男涉嫌完成遺願伏擊昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟賴姓會長，伏擊挑斷賴的腳筋，徐男和同夥王男留在現場報案自首，今下午身著同款帽T套裝被警方依殺人未遂罪嫌移送北檢偵辦。

徐男、王男今下午依殺人未遂罪嫌移送北檢，2人穿著陳冠希潮牌INNERSECT三生萬物的卡其色數字帽Tee套裝走下警車，面對媒體追問徐男、王男，為何要斷人腳筋？是受人指使嗎？幫義父復仇嗎？均不發一語，戴著手銬走進北檢等候複訊。

據了解，賴男是天道盟天山會長，早年是前盟主羅福助身邊左右手，該會活動於萬華、板橋一帶，行事低調。據調查，賴男曾因青年公園與馬場町附近的社會宅土方工程，與高寶勝（綽號寶勝）發生過衝突，當時吃虧的高寶勝誓言要找賴男復仇，高去年發現罹患膽囊癌須常往返醫院治療，辭世前仍不忘找賴男討公道，徐姓男子知悉後決定替義父報仇。

12月1日下午2時許，高寶勝靈柩車輛從新北板殯出發，發引至萬華「迦納仔」途中，沿途有大型車隊追思，包括羅福助、現任天道盟主曾盈富、竹聯幫主高世川、四海幫主張純偉都致贈花車悼念，足見其江湖地位舉足輕重。

賴男昨正在漢口街附近一帶的停車場，徐男、王男涉伏擊噴辣椒水壓制後，徐男涉持開山刀挑斷賴男腳筋，警告意味濃厚，2人犯後留在現場報案自首，萬華分局獲報帶回2人，並將賴男送醫救治。

雙手上銬的王男涉與高寶勝義子徐男涉伏擊綽號「黑狗」的天道盟賴姓會長，挑斷賴的腳筋。記者蕭雅娟／攝影
高寶勝義子徐男涉嫌完成遺願伏擊昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟賴姓會長，伏擊跳斷賴的腳筋。記者蕭雅娟／攝影
高寶勝義子徐男涉嫌完成遺願伏擊昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟賴姓會長，伏擊跳斷賴的腳筋。記者蕭雅娟／攝影

