影／台中12警開假吊銷罰單 圖利車主4400萬 市警局：全部停職

台中市許姓警員等12名警察，涉與代辦業者合作，明知車主無違規事項，仍開立不實罰單，使牌照遭吊銷，代辦業者持不實罰單繳納罰款後，即可重新發牌，讓車主免除遭「吊扣」處分而不能使用車輛的不利處分，若以每日租車金額2300元計算，圖利金額達4400萬元，檢方今偵結依貪汙罪起訴，台中市警局表示，案發時涉案警員已記過調職，檢方起訴後，依規定停職。

台中市警局督察室表示，此案案發時，涉案12名警員已依規定記過調整服務地區，今檢方起訴後，依警察人員人事條例規定，予以停職。

督察室表示，針對該法規漏洞，交通部已於2023年6月30日完成修法、施行，要求員警必須將違規車輛「當場移置保管」及「當場扣繳牌照」，不得再交由車主當場領回，落實執行相關規定。

汽車牌照遭吊銷或註銷者，須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得再行請領牌照，以杜絕車輛於車牌吊扣期間改開立吊銷的罰單，即可提前請領新車牌的漏洞。

起訴指出，許姓警員等12名警察明知依2023年6月30日施行前的道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛若超速達60公里以上，除當場禁止駕駛、處汽車所有人罰鍰外，並需吊扣牌照6個月 （2021年6月1日前為3個月）。

另依同條例第12條規定，若有未懸掛號牌、牌照吊扣期間行駛等情形，除罰鍰並禁止行駛外，並將「吊銷」牌照。

涉案廖姓代辦業者等17人，明知前述規定，縱車主因超速等危險駕駛事由遭罰吊扣汽車牌照，但因實務「吊銷」處罰效果重於「吊扣」的處罰原則。

如車主於吊扣期間，因車輛未懸掛牌照行駛於道路，遭警方製單裁罰吊銷汽車牌照，因牌照已遭吊銷而無從吊扣，即可逕行驗車後，重新申請牌照立即上路，

涉案12名警員明知車主並無違規事項，但仍配合代辦業者要求，虛偽開立不實交通違規舉發單，使汽車牌照遭吊銷，代辦業者進而持該不實舉發單繳納罰鍰，至監理站繳回原車牌辦理吊銷牌照手續，立即換發新牌照，使車主可重行開車上路。

以此方式規避遭 「吊扣」 牌照而不得使用車輛之不利處分，總計使154位車主獲得提前使用車輛3至6個月之不法利益，若以每小時租車金2300元計算天數，此案12名警員涉圖利金額在227萬餘元至1002萬餘元間，總圖利金額破4400萬元。