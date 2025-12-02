快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

一張遊艇駕照賣8000元 航港局技佐又被追出賣照犯行 檢方偵結起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

航港局前技佐宋立恒涉在任職期間，收受代辦業者匯款，違法發照給民眾，檢方陸續偵結起訴，其中涉犯貪汙、偽造文書判刑確定部分，台中高分院定應執行刑11年，檢方持續追查，又追出宋在2016年至2020年間，涉以每張遊艇駕照8000元代價，賣照給16人，不法獲利12萬8000元，今再依貪汙罪起訴。

起訴指出，宋姓男子在航港局技佐，擔任負責遊艇及動力小船駕駛執照核發、換發、補發的監理等業務，宋涉在2016年至2020年間，涉以每張遊艇駕照8000元的代價，登入海運技術人員管理系統（MTnet），登載不實的駕駛執照核發或換發資訊，盜用「交通部」或「交通部航港局」鋼印章，在駕駛執照紙本上蓋用印戳，偽造駕照。

宋男涉替16人偽造駕照，不法牟利12萬8000元，宋涉犯公務員違背職務收受賄賂罪、公務員登載不實準公文書罪、公務員假借職務上之權力故意犯偽造特種文書罪，一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重論公務員違背職務收受賄賂罪論處，一共有16次犯行，行為互異，應予分論併罰。

另外涉嫌買照的16位民眾，涉犯非公務員對公務員違背職務交付賄賂罪、共同犯公務員登載不實準公文書罪，依法起訴。

台中地檢署偵辦航港局宋姓技佐收賄發照案，檢方今又追出宋有16次犯行，偵結起訴。圖／本報資料照
台中地檢署偵辦航港局宋姓技佐收賄發照案，檢方今又追出宋有16次犯行，偵結起訴。圖／本報資料照

公務員 駕照 遊艇

延伸閱讀

影／租賃車距檢逃逸 北市警被「被撞倒」驚悚畫面曝光

84歲翁駕照遭註銷仍騎車上路撞行人 法院判處拘役30天

周末開遊艇出去玩非難事 看影片教你一步步達成夢想　

FEniX帥到南法！正妹邀進百萬遊艇狂歡 獻「赤裸」初體驗

相關新聞

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋 2人殺人未遂送辦

天道盟不倒會大哥高寶勝因膽囊癌辭世享壽59歲昨是告別式，不料高寶勝義子徐男涉嫌完成遺願伏擊昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟...

影／台中12警開假吊銷罰單 圖利車主4400萬 市警局：全部停職

台中市許姓警員等12名警察，涉與代辦業者合作，明知車主無違規事項，仍開立不實罰單，使牌照遭吊銷，代辦業者持不實罰單繳納罰...

虐殺5貓拿熱水燙、噴殺蟲劑用火烤還掰吸毒惹禍 定讞判決出爐

男子趙育慶在網路上結識女網友犯莊潓欣並同居，趙透過網路認養寵物平台「物色」貓隻，再要求莊女認養，趙2023年11、12月...

一張遊艇駕照賣8000元 航港局技佐又被追出賣照犯行 檢方偵結起訴

航港局前技佐宋立恒涉在任職期間，收受代辦業者匯款，違法發照給民眾，檢方陸續偵結起訴，其中涉犯貪汙、偽造文書判刑確定部分，...

清潔員送舊電鍋涉貪遭判緩刑 律師：制度未給足第一線安全感

北市府環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」...

農地「田鼠」出沒老農設獸鋏誤傷流浪狗 反被開罰1萬5000元

台南吳姓農夫農田常有田鼠出沒，他為防鼠患設置獸鋏夾傷2隻流浪犬，民眾發現後通報台南市政府動保處，吳男也被依違反動保法開罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。