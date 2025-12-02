一張遊艇駕照賣8000元 航港局技佐又被追出賣照犯行 檢方偵結起訴

航港局前技佐宋立恒涉在任職期間，收受代辦業者匯款，違法發照給民眾，檢方陸續偵結起訴，其中涉犯貪汙、偽造文書判刑確定部分，台中高分院定應執行刑11年，檢方持續追查，又追出宋在2016年至2020年間，涉以每張遊艇駕照8000元代價，賣照給16人，不法獲利12萬8000元，今再依貪汙罪起訴。

起訴指出，宋姓男子在航港局技佐，擔任負責遊艇及動力小船駕駛執照核發、換發、補發的監理等業務，宋涉在2016年至2020年間，涉以每張遊艇駕照8000元的代價，登入海運技術人員管理系統（MTnet），登載不實的駕駛執照核發或換發資訊，盜用「交通部」或「交通部航港局」鋼印章，在駕駛執照紙本上蓋用印戳，偽造駕照。

宋男涉替16人偽造駕照，不法牟利12萬8000元，宋涉犯公務員違背職務收受賄賂罪、公務員登載不實準公文書罪、公務員假借職務上之權力故意犯偽造特種文書罪，一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重論公務員違背職務收受賄賂罪論處，一共有16次犯行，行為互異，應予分論併罰。