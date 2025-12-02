清潔員送舊電鍋涉貪遭判緩刑 律師：制度未給足第一線安全感

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市府環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年；回顧全案，有律師認為此案反映司法制度沒有給第一線偵查人員足夠安全感，才讓全案不符成本，也讓人覺得不合理。

定恆法律事務所主持律師黃柏榮說，貪汙治罪條例本就是拿來處理「重大」、「公務員嚴重圖利」的重罪，法定刑動不動就是7年、10年起跳，它根本沒想到會有人因為30幾元、50幾元的小東西，被套進這麼重的法條。

30元的電鍋，真的要讓檢察官、法官、書記官，整個司法流程跑一趟嗎？這麼做不但不符成本，也讓一般人直覺不合理。

刑事訴訟法裡其實早就有「微罪不舉」的概念，金額太小、社會危害太低的案件，檢察官可以選擇不起訴、不動用大量國家資源，但實務上，有些檢察官很怕被質疑「縱放」，乾脆全部照辦最保險，問題就出在這裡。

黃柏榮認為，電鍋案不是告訴大家「公務員都好可憐」，而是反映制度沒有給第一線足夠的安全感。政府要嘛就是讓檢察官敢用本來就存在的職權不起訴，要嘛就修法，把低價值侵害直接排除，讓大家不用再為幾十元跑重罪程序。

黃柏榮強調，這不是幫誰找藉口，而是讓司法資源用在刀口上；社會期待的其實也很樸實：大案要辦，小案不必硬辦。

大同電鍋。圖／本報資料照
