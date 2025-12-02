農地「田鼠」出沒老農設獸鋏誤傷流浪狗 反被開罰1萬5000元

台南吳姓農夫農田常有田鼠出沒，他為防鼠患設置獸鋏夾傷2隻流浪犬，民眾發現後通報台南市政府動保處，吳男也被依違反動保法開罰1萬5000元，他不服打行政官司，被高高行判決敗訴定讞。

吳姓農夫在台南市鄉間耕田，因農地經常有田鼠出沒，於是他便在農地設置獸鋏捕捉，不料2023年5月27日間，兩隻進到農田的流浪犬被吳男設置的獸鋏所傷，民眾發現後，向市府動物防疫保護處報案。

動保處派員到場後，依違反動保法開罰吳男1萬5000元；吳男不滿，提起訴願被台南市政府駁回，他另打行政訴訟，主張他是為防鼠患，合法在田裡設置獸鋏，是流浪狗闖入農田受傷，不應對他開罰。

台南市動保處則認為，要防鼠患可用黏鼠板等工具，並非僅有設置獸鋏唯一選項，且獸鋏周邊都沒有圍籬，吳男農地也會有流浪狗出沒，應該知道獸鋏會誤傷流浪狗，開罰並無違誤。

高高行地方庭審理時，法官檢視吳男手機留存的農地畫面，農地上存有凹洞，應是流浪犬踩踏在其耕作的農地之上，可見吳男早知道有流浪犬會闖入他的農地，仍設置獸鋏於農地上，可見他有以獸鋏捕捉動物的未必故意，動保處開罰合理，判決吳男敗訴。