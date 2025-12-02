快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

32元舊電鍋送拾荒婦遭判3月 北市環保局：一定會保障他的工作權

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台北市環保局任職30多年的黃姓清潔隊員將舊電鍋送給拾荒婦，檢方依涉嫌貪汙治罪條例起訴，士林地院今宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。黃男因憂判決影響心情，今請假；環保局強調會關懷他的身心狀況、保障工作權。

環保局長徐世勲表示，昨天已提醒北投區清潔隊長卓昕岑，今日判決出來後，不論結果，要特別關心同仁的身心狀況。清潔隊員並非公務員，而是職工、類公務人員的勞動人口，即便褫奪公權也不會影響工作權，「環保局一定會保障他的工作權。」如果他有心理不舒服、工作上困難，環保局會全力協助。

對於判決結果，徐世勲相信這是檢察官及法官蒐集並檢視相關證據後做出判決，他認為黃男出發點的立意良善，仍須守法，環保局的立場就是盡量協助同仁工作不受影響，也希望他在職場順利。他說，黃男犯法行為依規定是一大過處分，環保局經8月中旬職工考核委員會審議，決議1小過。

北投區清潔隊長卓昕岑表示，昨天關心黃員，他擔心判決影響心情，今天特地請假。今日判決後關心，黃員擔心結果影響工作權，卓有說明盡量協助不影響工作權；黃員是否上訴則會跟律師溝通，若要上訴，環保局也會給予相關協助。

黃男任職環保局北投區清潔隊，去年7月26日清運垃圾時，見民眾丟棄的舊電鍋外觀正常，帶回家測試也可正常使用，想到新北市一名拾荒婦曾說，她用瓦斯爐煮飯容易煮焦，便將舊電鍋贈送婦人使用。

事後，清潔分隊接獲舉報「有人把回收來的東西帶回家」，清查後要求黃男自首，黃男也購買新電鍋跟老婦換回舊物，檢方清查認定，就電鍋殘值雖僅剩32.56元，黃男仍涉嫌貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，偵結起訴，考量黃男犯後自首且犯罪情節輕微，建請法院減輕其刑。

士林地院今審酌，依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，理由曝光。

台北市一名黃姓清潔隊員因同情拾荒老婦，把回收來的一個仍堪用、殘值僅餘32元的電鍋轉送她，因此吃上貪汙罪官司被起訴，士林地院今宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。本報資料照片
台北市一名黃姓清潔隊員因同情拾荒老婦，把回收來的一個仍堪用、殘值僅餘32元的電鍋轉送她，因此吃上貪汙罪官司被起訴，士林地院今宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。本報資料照片

環保局長

延伸閱讀

清潔員暖送舊電鍋面臨貪汙重罪 法院判緩刑權衡過程超煎熬

殘值32元舊電鍋贈拾荒婦清潔員遭訴貪汙 一審判決出爐！

32元二手電鍋送拾荒婦貪汙判決有罪！法務部說話了

台南烏樹林廢棄物暫置場悶燒 市府引水浸泡降溫

相關新聞

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋 2人殺人未遂送辦

天道盟不倒會大哥高寶勝因膽囊癌辭世享壽59歲昨是告別式，不料高寶勝義子徐男涉嫌完成遺願伏擊昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟...

影／台中12警開假吊銷罰單 圖利車主4400萬 市警局：全部停職

台中市許姓警員等12名警察，涉與代辦業者合作，明知車主無違規事項，仍開立不實罰單，使牌照遭吊銷，代辦業者持不實罰單繳納罰...

虐殺5貓拿熱水燙、噴殺蟲劑用火烤還掰吸毒惹禍 定讞判決出爐

男子趙育慶在網路上結識女網友犯莊潓欣並同居，趙透過網路認養寵物平台「物色」貓隻，再要求莊女認養，趙2023年11、12月...

一張遊艇駕照賣8000元 航港局技佐又被追出賣照犯行 檢方偵結起訴

航港局前技佐宋立恒涉在任職期間，收受代辦業者匯款，違法發照給民眾，檢方陸續偵結起訴，其中涉犯貪汙、偽造文書判刑確定部分，...

清潔員送舊電鍋涉貪遭判緩刑 律師：制度未給足第一線安全感

北市府環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」...

農地「田鼠」出沒老農設獸鋏誤傷流浪狗 反被開罰1萬5000元

台南吳姓農夫農田常有田鼠出沒，他為防鼠患設置獸鋏夾傷2隻流浪犬，民眾發現後通報台南市政府動保處，吳男也被依違反動保法開罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。