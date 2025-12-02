32元舊電鍋送拾荒婦遭判3月 北市環保局：一定會保障他的工作權

台北市環保局任職30多年的黃姓清潔隊員將舊電鍋送給拾荒婦，檢方依涉嫌貪汙治罪條例起訴，士林地院今宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。黃男因憂判決影響心情，今請假；環保局強調會關懷他的身心狀況、保障工作權。

環保局長徐世勲表示，昨天已提醒北投區清潔隊長卓昕岑，今日判決出來後，不論結果，要特別關心同仁的身心狀況。清潔隊員並非公務員，而是職工、類公務人員的勞動人口，即便褫奪公權也不會影響工作權，「環保局一定會保障他的工作權。」如果他有心理不舒服、工作上困難，環保局會全力協助。

對於判決結果，徐世勲相信這是檢察官及法官蒐集並檢視相關證據後做出判決，他認為黃男出發點的立意良善，仍須守法，環保局的立場就是盡量協助同仁工作不受影響，也希望他在職場順利。他說，黃男犯法行為依規定是一大過處分，環保局經8月中旬職工考核委員會審議，決議1小過。

北投區清潔隊長卓昕岑表示，昨天關心黃員，他擔心判決影響心情，今天特地請假。今日判決後關心，黃員擔心結果影響工作權，卓有說明盡量協助不影響工作權；黃員是否上訴則會跟律師溝通，若要上訴，環保局也會給予相關協助。

黃男任職環保局北投區清潔隊，去年7月26日清運垃圾時，見民眾丟棄的舊電鍋外觀正常，帶回家測試也可正常使用，想到新北市一名拾荒婦曾說，她用瓦斯爐煮飯容易煮焦，便將舊電鍋贈送婦人使用。

事後，清潔分隊接獲舉報「有人把回收來的東西帶回家」，清查後要求黃男自首，黃男也購買新電鍋跟老婦換回舊物，檢方清查認定，就電鍋殘值雖僅剩32.56元，黃男仍涉嫌貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，偵結起訴，考量黃男犯後自首且犯罪情節輕微，建請法院減輕其刑。