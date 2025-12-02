清潔員暖送舊電鍋面臨貪汙重罪 法院判緩刑權衡過程超煎熬

北市府環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，引發社會議論，認為黃做好事卻難逃重懲，法務部因此研議修法；士林地院今審結依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，理由曝光。

判決指出，黃男自1990年12月22日起擔任台北市政府環保局清潔隊員，負責垃圾清運、資源回收物分類等工作，是具法定職務權限的公務員。

依北市府環保局環境清潔勤務須知規定，資源回收作業人員不得將回收物擅自占有、處分，黃卻於2024年7月26日晚上6時許，在北投焚化廠旁的資源回收轉運站內，拿取隨車收運的電鍋1個，以自用貨車載回住處，確認可使用後，隔日上午11時許將電鍋贈送給住處附近從事資源回收的婦人。

黃的行為涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第3款「侵占職務上持有非公用私有財物罪」；黃在偵查中坦承犯行，並將電鍋繳回環保局，符合貪汙治罪條例第8條第2項減刑規定；黃侵占的電鍋殘值為32.56元，不正利益在5萬元以下，且犯行對所屬機關收入未造成嚴重影響，符合貪汙治罪條例第12條第1項減刑規定。

黃犯後自首並繳回電鍋，符合貪汙治罪條例第8條第1項減刑或免刑規定，審酌黃身為公務員，趁清運資源回收物時侵占物品，損害公務員廉潔形象，仍應給予一定刑事懲處，所以不予免刑；因該條文同時有免刑規定，依刑法第66條但書規定，得減刑3分之2。

考量黃有2種以上減刑事由，依刑法第71條第2項及同法第70條規定，先依減刑較少的貪汙治罪條例第8條第2項、同條例第12條第1項規定遞減其刑後，再依同條例第8條第1項規定減刑。

法官認為，雖貪汙治罪條例「 侵占職務上持有非公用私有財物罪」可處5年以上徒刑，得併科3000萬元以下罰金，但犯罪動機不一，犯罪情節、危害社會程度未必相同，相關犯行的法定最低本刑卻一致，「難謂進服事理之平」。

若視情況處以適切徒刑就能達到懲儆效果，可依客觀犯行與主觀惡性加以考量是否存有足以憫恕之處，再依刑法第59條規定，對犯罪情狀顯可憫恕、科以最低刑度仍猶嫌過重者，酌量減刑，使量刑適當、符合比例原則。

法官認定，黃所為減損公務機關威信，應予非難，但惡性有限、情節輕微，即使減刑後科以最輕刑度5月徒刑，仍嫌過重，客觀上足以引起同情，遂依刑法第59條減刑。

法院說明，黃身為公務員，擔任公職已久，當知依職務上收運的資源回收物不得擅取，雖侵占物是被民眾丟棄物品、價值甚微，但貪汙治罪條例規範重點在於澄清吏治、確保公務員執行職務的廉潔性，不僅止於保護財產法益不受侵害，且清明廉潔的要求不因掌管財務價值高低而有差異。