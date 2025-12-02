虐殺5貓拿熱水燙、噴殺蟲劑用火烤還掰吸毒惹禍 定讞判決出爐

男子趙育慶在網路上結識女網友犯莊潓欣並同居，趙透過網路認養寵物平台「物色」貓隻，再要求莊女認養，趙2023年11、12月間領養貓隻後，都沒正常餵食，還在台北市信義區租屋處浴室用蓮蓬頭敲打貓咪頭部、調最燙的熱水「噴貓」；拿油性殺蟲劑朝貓隻噴灑再點火烤貓，5隻貓咪死亡。

台北地方法院依5個動物保護法「虐待及傷害方式而宰殺動物」罪分別判趙1年9月（1罪）、1年10月（3罪）、1年11月（1罪）；檢察官和趙育慶都上訴，台灣高等法院今駁回。

莊潓欣因犯動物保護法，經北院判處4個2月徒刑、1個3月徒刑，她因另涉毒品危害防制條例，北院裁定應執行7月徒刑，得易科罰金確定。

趙在案發時已26歲，他不斷犯包含如施用毒品、對未成年人性交、對少年犯私行拘禁、傷害等案，經法院論罪科刑，「前科滿溢」，且他都犯暴力型犯罪，幾乎都是針對女性，尤其是未成年。法官認為趙對中小型動物貓隻犯虐殺，具有專挑軟柿子吃「欺負弱小傾向」。

趙育慶和莊潓欣交往期間，從網路認養平台找貓，但這些貓卻遭不人道的待遇，除了在浴室用最燙的熱水沖噴貓咪外，還拿油性殺蟲劑朝貓隻噴灑，再點火引燃燒烤貓咪，或是拿瓦斯罐敲擊貓隻頭部或身體、以腳踢踹貓隻後肢。

趙也拉扯貓隻尾巴，強拉起貓隻雙前肢懸空再逼使貓隻呈人類坐姿，或是將貓隻用繩索綁在電視掙扎勒脖。5隻貓隻被虐待、傷害，因貓隻不堪凌虐，都在被領養不久後即死亡。

趙指示莊女棄置這些貓隻，台北市動保處於2023年12月18日派員調查，才循線找到這些貓屍。

檢察官上訴指趙育慶使用的油性殺蟲劑，應屬動物保護法第25條之1第1項所規定「藥物」，應適用加重罪名。但高院認為趙是利用油性殺蟲劑內含易燃、可燃性物質，作為點火燒烤貓隻的助燃劑使用，不是以殺蟲劑作為藥物使用來毒殺動物，且趙逐次虐殺各貓，並非以一行為導致複數動物死亡，不合動物保護法第25條之1的構成要件。

趙育慶在高院審理時認罪，辯稱是施用毒品才會衝動，請求從輕量刑。但趙早在2023年9月間即經媒體報導他涉嫌虐殺貓隻，並於10月間經台北市動物保護人員拒絕他領養貓隻，仍於11、12月間透過莊潓欣出面領養，先後取得這5隻貓再逐一殺害。高院認為趙是預謀虐殺，不是一時衝動，就算他辯稱當時有吸毒，一審判決也沒有不妥。