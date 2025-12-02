快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

車不停讓行人肇事加重罰 桃警加強執法取締近1萬9千件

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為擴大行人友善交通環境，桃園市警察局今年1月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」共1萬8935件，較去年同期取締1萬7112件，增加1823件，增加10.65%；行人交通事故1至11月發生1514件，較去年同期發生1753件，減少239件，降幅高達13.7%，行人交通事故大幅下降，有效提升行人道路交通安全。

警方說明，建構行人友善環境為交通共識及政策，立法院於10月28日三讀修正道路交通管理處罰條例，修法加重車輛不暫停讓行人肇事致人受傷的罰鍰，由原先7200元提高至1萬8000元；肇事致行人重傷或死亡一律處以最高額3萬6000元並吊銷駕照。

桃園警方於11月1日起，於立法院修法後啟動為期1個月的「行人交通安全大執法」專案，執法期間針對路口不停讓行人及行人違規等加強執法，光是今年11月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」及「行人違規」共4158件，較去年同期取締1989件，增加2169件，增加109%；期間行人交通事故發生180件，較10月執法前發生196件減少16件，減少8.16%，有效發揮防制行人交通事故效果。

此外，警方於11月至各集會場所交通安全宣導99場次，宣導車輛駕駛人養成行人優先及停讓行人的習慣；道路交通工程方面，交通局未來將持續推動行人步行環境防護計畫，包含行人友善區、組合式減速平台、路段阻隔設施、行人安全設施、放大版行人專用號誌等，藉以引導駕駛人減速行駛，提升對行人的注意力。

警方於11月至各集會場所交通安全宣導99場次，宣導車輛駕駛人養成行人優先及停讓行人的習慣。圖／警方提供
警方於11月至各集會場所交通安全宣導99場次，宣導車輛駕駛人養成行人優先及停讓行人的習慣。圖／警方提供
桃園市警察局今年1月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」共1萬8935件。圖／警方提供
桃園市警察局今年1月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」共1萬8935件。圖／警方提供

路口不停讓行人 交通事故 桃園

延伸閱讀

1.25兆國防特別條例與政院版財劃法 綠盼付委審查

桃園警方強力執法展成效 11月行人交通事故件數下降

危害海纜設備將沒收 立法院初審通過「海纜七法」

台中轉運站月台昏暗男子跌倒獲判30萬國賠 中市府不上訴：補繪標線

相關新聞

虐殺5貓拿熱水燙、噴殺蟲劑用火烤還掰吸毒惹禍 定讞判決出爐

男子趙育慶在網路上結識女網友犯莊潓欣並同居，趙透過網路認養寵物平台「物色」貓隻，再要求莊女認養，趙2023年11、12月...

農地「田鼠」出沒老農設獸鋏誤傷流浪狗 反被開罰1萬5000元

台南吳姓農夫農田常有田鼠出沒，他為防鼠患設置獸鋏夾傷2隻流浪犬，民眾發現後通報台南市政府動保處，吳男也被依違反動保法開罰...

32元舊電鍋送拾荒婦遭判3月 北市環保局：一定會保障他的工作權

台北市環保局任職30多年的黃姓清潔隊員將舊電鍋送給拾荒婦，檢方依涉嫌貪汙治罪條例起訴，士林地院今宣判徒刑3月、緩刑2年，...

清潔員暖送舊電鍋面臨貪汙重罪 法院判緩刑權衡過程超煎熬

北市府環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，引發社會議論，認為黃做好事卻難逃重懲，法務部因此研議修法；...

吳子嘉掰「蘇貞昌A了1億美金」未查證 判賠90萬元確定

美麗島電子報董事長吳子嘉2023年在節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，時任行政院長蘇貞昌提告求償1千萬...

車不停讓行人肇事加重罰 桃警加強執法取締近1萬9千件

為擴大行人友善交通環境，桃園市警察局今年1月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」共1萬8935件，較去年同期取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。