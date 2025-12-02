車不停讓行人肇事加重罰 桃警加強執法取締近1萬9千件

為擴大行人友善交通環境，桃園市警察局今年1月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」共1萬8935件，較去年同期取締1萬7112件，增加1823件，增加10.65%；行人交通事故1至11月發生1514件，較去年同期發生1753件，減少239件，降幅高達13.7%，行人交通事故大幅下降，有效提升行人道路交通安全。

警方說明，建構行人友善環境為交通共識及政策，立法院於10月28日三讀修正道路交通管理處罰條例，修法加重車輛不暫停讓行人肇事致人受傷的罰鍰，由原先7200元提高至1萬8000元；肇事致行人重傷或死亡一律處以最高額3萬6000元並吊銷駕照。

桃園警方於11月1日起，於立法院修法後啟動為期1個月的「行人交通安全大執法」專案，執法期間針對路口不停讓行人及行人違規等加強執法，光是今年11月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」及「行人違規」共4158件，較去年同期取締1989件，增加2169件，增加109%；期間行人交通事故發生180件，較10月執法前發生196件減少16件，減少8.16%，有效發揮防制行人交通事故效果。