殘值32元舊電鍋贈拾荒婦清潔員遭訴貪汙 一審判決出爐！
北市府環保局黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，引發社會議論，士林地院歷經2個月審理，今早宣判黃男徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。
全案源於，黃男任職於台北市環保局北投區清潔隊，去年7月26日清運垃圾時，見民眾丟棄的舊電鍋外觀正常，帶回家測試也可正常使用，想到新北市一名拾荒婦曾說，她用瓦斯爐煮飯容易煮焦，便將舊電鍋贈送婦人使用。
未料，清潔分隊接獲舉報「有人把回收來的東西帶回家」，清查後要求黃男自首，黃男也購買新電鍋跟老婦換回舊物，檢方清查認定，就電鍋殘值雖僅剩32.56元，黃男仍涉嫌貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，偵結起訴，考量黃男犯後自首且犯罪情節輕微，建請法院減輕其刑。
庭審時，黃的律師主張，黃在清潔隊任職30多年都很守規矩，是出於好意幫助弱勢，一時失慮觸法，造成損害的金額極低，卻面臨貪汙罪，屬情輕法重，請求法院從輕量刑，並給予緩刑機會。
檢方主張，就算拾荒婦真實存在，黃所為仍屬不法，是「慷他人之慨」，幫助別人不需用此方式，雖黃男造成損害輕微，應依法減刑，但非免刑，避免鼓勵「義賊廖添丁」錯誤觀念。
