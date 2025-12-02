32元二手電鍋送拾荒婦貪汙判決有罪！法務部說話了

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值32元的二手電鍋送拾荒婦，依涉犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物」罪起訴，士林地院判黃有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年；法務部今天說，小額貪汙案修法已陳報行政院，將配合推動修法。

法務部表示，檢察官依據相關事證以貪汙治罪條例相關規定提起公訴，並考量自首、自白及財物金額等有利於被告的減刑事由，請求法院從輕量刑，本部尊重法院判決結果及檢察官依法行使職權。

法務部表示，針對「小額貪汙案件情輕法重」議題，已啟動修法作業，提出貪汙治罪條例修正草案。

法務部表示，修法草案中第12條針對小額貪汙案件，未來得減輕或免除其刑，如果符合要件者，所受有期徒刑的減刑得減至三分之二，法院也可依具體個案情節為免除其刑之判決。

法務部還指出，小額貪汙案件修正草案已於2024年5月31日陳報行政院審查，行政院也邀集相關機關召開審查會議，將配合相關修法事宜推動修法。

事實上，「電鍋貪汙案」引發爭議後，最高檢察署曾表示，已發函各檢察機關注意貪汙小額犯罪可作不起訴處分，或建議檢察官審判中建請法官判免刑，期許檢察官作出更貼近國民感情的判斷。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影

