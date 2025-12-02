不用吊扣用吊銷 台中12名警員與業者合作 開假罰單涉貪汙 檢今起訴

台中市許姓警員等12名警察因囿於警友會成員情誼、親友等民眾請託關說，涉與代辦業者合作，明知車主無違規事項，但仍開立不實罰單，使牌照遭吊銷後，代辦業者持不實罰單繳納罰款後，即可重新發牌，讓車主免除遭「吊扣」處分而不能使用車輛的不利處分，檢方今依貪汙罪起訴12名警員及代辦業者17人。

起訴指出，許姓警員等12名警察明知依2023年6月30日施行前的道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛若超速達60公里以上，除當場禁止駕駛、處汽車所有人罰鍰外，並需吊扣牌照6個月 （2021年6月1日前為3個月）。

另依同條例第12條規定，若有未懸掛號牌、牌照吊扣期間行駛等情形，除罰鍰並禁止行駛外，並將「吊銷」牌照。

涉案廖姓代辦業者等17人，明知前述規定，縱車主因超速等危險駕駛事由遭罰吊扣汽車牌照，但因實務「吊銷」處罰效果重於「吊扣」的處罰原則。如車主於吊扣期間，因車輛未懸掛牌照行駛於道路，遭警方製單裁罰吊銷汽車牌照，因牌照已遭吊銷而無從吊扣，即可逕行驗車後，重新申請牌照立即上路，

涉案12名警員明知車主並無違規事項，但仍配合代辦業者要求，虛偽開立不實交通違規舉發單，使汽車牌照遭吊銷，代辦業者進而持該不實舉發單繳納罰鍰，至監理站繳回原車牌辦理吊銷牌照手續，立即換發新牌照，使車主可重行開車上路。

以此方式規避遭 「吊扣」 牌照而不得使用車輛之不利處分，總計使154位車主獲得提前使用車輛3至6個月之不法利益。