趁胞兄吃豆漿伏擊刺8刀 抱怨家產分配不公判7年...上訴遭駁

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

盧姓男子因家產分配與胞兄纏訟，趁哥哥在豆漿店用餐，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀，台北地院依殺人未遂罪判他7年徒刑，另依強制罪判3月得易科罰金之刑。檢方與盧分別認為量刑過輕、過重而上訴，盧主張哥哥的傷勢「其實沒有那麼重」、「全家都有情緒控制」的問題，台灣高等法院今駁回上訴。

從事醫療器材業的盧（41歲）已婚，有1名2歲幼子。盧因認為胞兄分得較多的家產而心生不滿，胞兄訴請他返還贈與物，經北院判決胞兄勝訴確定後，胞兄聲請強制執行獲准。北院2024年4月16日下午，派員會同盧的胞兄與兩名員警前往新北市新店一處地下停車場，查封盧停放該處的轎車。盧看到胞兄拿手機依執行人員指示將轎車拖吊過程拍照存證，不斷逼近胞兄且數度以肩膀頂撞他，再從後腰際取出1把廚刀比劃，胞兄驚懼，奔逃呼喊。

胞兄聲請法院核發家暴保護令，命盧遠離他至少500公尺。盧自認從小遭哥哥欺負，2024年10月10日凌晨攜帶1把藍波刀，在新北市新店區某豆漿店，趁哥哥低頭吃東西時，猝然刺擊對方腰腹部、大腿8刀。胞兄被送醫急救，倖免於難。　　

北院認為，盧姓男子對房產分配執念甚深，即便房地曾經父子三人商定分配方式，胞兄也已依約給付款項給盧，盧仍執著於過去曾經討論的分配版本，並對房價的不同認知，產生心理落差，自認受到不公對待，才引發不滿。北院指盧的行為動機雖非出於純粹惡意，但主觀上仍具有強烈報復情緒，屬計畫性報復，且手段凶殘，不宜輕縱，依法判決。

檢察官上訴，認為盧有妨害自由犯罪紀錄，應加重其刑。檢方表示，盧對手足犯殺人未遂罪，對人身安全造成重大危害。

高院審判時，盧姓男子雖然多次說「我保持沉默」，但又滔滔不絕地說一審判決書都是哥哥的說詞，與監視器影像差很多，他希望法官調查「哥哥的傷勢沒有那麼嚴重」。盧說，因哥哥對他提告又聲請強制執行，造成他精神壓力，無法像一般人控制衝動，他在法庭上自爆全家人都有這方面的問題。

高院審理後認為一審認事用法無違誤，駁回盧和檢察官上訴。

新北市盧姓男子因家產分配問題與胞兄纏訟，竟趁哥哥在豆漿店用餐時，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀。資料照片。記者王宏舜／攝影
新北市盧姓男子因家產分配問題與胞兄纏訟，竟趁哥哥在豆漿店用餐時，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀。資料照片。記者王宏舜／攝影

北院 殺人未遂

