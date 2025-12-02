獨占母土地蓋屋 姊姊怒討租金 法官這原因判妹妹勝訴
新竹曾姓大姊、二姊不滿么妹獨占母親遺留的85平方公尺土地供自家5層樓房屋使用，一狀告上法院追討2024年9月起租金。法官一審認定，其母生前已明確同意無償提供土地給么妹建屋使用，雙方間成立使用借貸契約，姊妹繼承後也受該契約拘束，判姊妹敗訴。
曾家大姊、二姊稱，母親去年9月過世後，她們與妹妹及弟弟4人共同繼承名下土地，各持分4分之1。該土地上坐落妹妹名下5層樓建物，基地面積即為整筆土地。
兩姊妹認為，么妹占用的土地範圍早已超過其應繼份額，加上土地使用權同意書僅供建管使用，不能作為私權基礎，么妹也從未依約照顧母親至終老，因此應返還自2024年9月至今年5月底的租金利益各4萬800元，並自今年6月起每月再支付4533元。
么妹則說，房屋在1987年間興建時，母親即親自於土地使用同意書上蓋章，明白同意她使用整塊土地作為建物基地；完工後母女也一同居住超過27年，期間母親從未要求支付租金，顯示雙方早已成立不定期使用借貸契約。
法官調查，建造執照卷宗顯示，曾母當年確實簽署土地使用同意書，且建物落成後母、女一直共同居住，期間未要求任何租金，依一般社會通念認定，母親已同意長期無償供其在土地上建屋及居住，雙方成立有效使用借貸契約。
法官認為，該契約未經終止，繼承人自然繼受其效力，么妹占用土地具備合法權源，不構成不當得利，2人請求無理由，最終駁回曾家大姊、二姊告訴。
