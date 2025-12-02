不滿2兒睡過頭、懷疑偷錢...他與父親輪流責打 法院認管教過當判刑

台南市一名男子不滿10歲、7歲兒子睡覺睡過頭，持拍痧橡膠將2童責打成傷；後來他與父親又懷疑10歲童偷家裡的錢，竟輪流持藤條毆打，2童返回母親家，男子前妻無法接受提告，台南地院認定管教過當，依成年人故意對兒童犯傷害罪將父親判刑5月、祖父判刑3月。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，台南市一名男子2022年10月間因10歲、7歲的兒子睡覺超過時間，他認為兒子講不聽，竟持拍痧橡膠板責打2男童，2子不斷閃躲，仍分別造成屁股紅腫印痕傷害與背部紅腫印痕傷害。同年月，該名男子與父親又認為10歲男童偷家裡的錢。

該名男子與父親輪流持藤條毆打10歲男童的屁股，導致男童受有右大腿大片瘀傷、左臀瘀傷、雙膝瘀傷、雙掌疼痛瘀傷、左耳瘀傷、右臂瘀傷、左臉瘀挫傷等傷害；該名男子與妻子已經離婚，2名男童回到母親處，母親無法接受，帶兒子到醫院驗傷提告。

檢方偵訊時，祖父承認打孫子，辯稱「我是為了要教育他，讓他知道不能做錯事」；父親也承認打兒子，辯稱「我是基於管教權對小孩進行處罰」，檢察官認定2人涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害罪，均應加重其刑。

檢方指出，民法第1085條規定「父母得於必要範圍內，懲戒其子女」，但應為實施保護教養所必要範圍內行使其懲戒權，若逾此範圍，在刑法上仍構成犯罪；2人身為成年男性，卻對發育尚未完全的幼童，持橡膠板或藤條責打，無視其身體承受度脆弱、可能產生的破壞性。

檢方表示，2人理應循理性溝通方式處理管教問題，即使基於管教懲戒目的，亦不得以暴力相向，使用肢體力量傷害未成年人身體；2人採取懲戒手段顯屬過當，且不具積極正面教育意義，已逾越民法賦予規定父母對於未成年子女懲戒合理範圍。

法院認定，2人分別為男童的父親、祖父，對於身心均尚未完整發育兒童，本應克制情緒並細心、耐心以待，卻將2童毆打成傷，已逾越懲戒權必要範圍，對2童身體法益造成侵害，恐對其於成長過程中健全發展造成負面影響，所為實值非難。

法院審酌，考量2人犯罪動機、目的、手段、行為所造成傷勢，及其教育程度、職業、家庭及經濟狀況，將父親依成年人故意對兒童犯傷害罪，共3罪，各判刑3月，應執行徒刑5月；祖父依成年人故意對兒童犯傷害罪，判刑3月。