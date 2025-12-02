影／普發1萬元男發現遭盜領 警一查原來是前妻領走了

屏東縣鹽埔鄉32歲陳姓男子日前到郵局要領普發1萬元現金時，卻被郵局告知早已遭人從ATM領走，陳男向警方報案，警追查發現，原來是陳男的前妻蘇女到超商ATM領走。陳男得知是前妻領走，本不想追究，但因所犯罪名是非告訴乃論，警詢後將蘇女依竊盜罪函送檢方偵辦。

32歲陳男平日從事油漆工，日前兩次到郵局領取普發1萬元現金，都被郵局人員告知，1萬元被不明人士用提款機取走了。

陳男起初有先問過是不是前妻蘇女領的，前妻蘇女否認。陳男因此向里港警分局報案，警方隨即函文財政部確認該筆金額是以郵局金融卡在台新銀行的ATM所領取，警方向銀行查詢，盜領時間是11月18日12時半在某24小時超商ATM領走。

警方隨即調閱相關影像，查出盜領嫌犯是竟是陳男的前妻29歲蘇女。陳男得知是前妻領走，原本不想追究，但因前妻蘇女所犯是公訴罪，警方仍依法偵辦。

據了解，陳男與蘇女離婚2年多，兩人育有3名孩子，離婚前相關補助都是蘇女負責，陳男心想他的郵局金融卡已半年多沒使用，以為遭鎖卡，加上都是前妻在保管，才去郵局臨櫃領取，沒想到竟被前妻先領走，最後前妻蘇女先先還給陳男5千元現金。

里港警分局提醒，此案是屏東縣首起普發1萬盜領案，領取普發1萬元，金融卡僅做為身分認證，只需金融卡、健保卡號碼及身分證字號，即可至ATM領取，帳戶本身不會有金流顯示，與金融卡有無遭鎖卡無關。