快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／普發1萬元男發現遭盜領 警一查原來是前妻領走了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣鹽埔鄉32歲陳姓男子日前到郵局要領普發1萬元現金時，卻被郵局告知早已遭人從ATM領走，陳男向警方報案，警追查發現，原來是陳男的前妻蘇女到超商ATM領走。陳男得知是前妻領走，本不想追究，但因所犯罪名是非告訴乃論，警詢後將蘇女依竊盜罪函送檢方偵辦。

32歲陳男平日從事油漆工，日前兩次到郵局領取普發1萬元現金，都被郵局人員告知，1萬元被不明人士用提款機取走了。

陳男起初有先問過是不是前妻蘇女領的，前妻蘇女否認。陳男因此向里港警分局報案，警方隨即函文財政部確認該筆金額是以郵局金融卡在台新銀行的ATM所領取，警方向銀行查詢，盜領時間是11月18日12時半在某24小時超商ATM領走。

警方隨即調閱相關影像，查出盜領嫌犯是竟是陳男的前妻29歲蘇女。陳男得知是前妻領走，原本不想追究，但因前妻蘇女所犯是公訴罪，警方仍依法偵辦。

據了解，陳男與蘇女離婚2年多，兩人育有3名孩子，離婚前相關補助都是蘇女負責，陳男心想他的郵局金融卡已半年多沒使用，以為遭鎖卡，加上都是前妻在保管，才去郵局臨櫃領取，沒想到竟被前妻先領走，最後前妻蘇女先先還給陳男5千元現金。

里港警分局提醒，此案是屏東縣首起普發1萬盜領案，領取普發1萬元，金融卡僅做為身分認證，只需金融卡、健保卡號碼及身分證字號，即可至ATM領取，帳戶本身不會有金流顯示，與金融卡有無遭鎖卡無關。

警方提醒，請妥慎保管金融帳戶、金融卡、健保卡、身分證等個人重要物品，切勿任意交付他人，避免遭不當使用甚至從事詐騙。

陳男的前妻蘇女持陳男的金融卡到超商ATM領取普發的1萬元現金。圖／讀者提供
陳男的前妻蘇女持陳男的金融卡到超商ATM領取普發的1萬元現金。圖／讀者提供
屏東縣發生縣內首起普發萬元現金遭盜領案，警方也加強郵局周邊巡邏。圖／警方提供
屏東縣發生縣內首起普發萬元現金遭盜領案，警方也加強郵局周邊巡邏。圖／警方提供
屏東縣發生縣內首起普發萬元現金遭盜領案，警方也加強郵局周邊巡邏。圖／警方提供
屏東縣發生縣內首起普發萬元現金遭盜領案，警方也加強郵局周邊巡邏。圖／警方提供
屏東縣發生縣內首起普發萬元現金遭盜領案，警方也加強郵局周邊巡邏。圖／警方提供
屏東縣發生縣內首起普發萬元現金遭盜領案，警方也加強郵局周邊巡邏。圖／警方提供
屏東縣發生縣內首起普發萬元現金遭盜領案，警方也加強郵局周邊巡邏。圖／警方提供
屏東縣發生縣內首起普發萬元現金遭盜領案，警方也加強郵局周邊巡邏。圖／警方提供

前妻 郵局 屏東縣

延伸閱讀

大馬來台打工當詐團車手 超商ATM提領近22萬贓款被逮

郵局伺服器異常「畫面一直轉圈圈」民眾擠爆櫃台等領普發1萬現金

郵局開放普發1萬臨櫃領現 首日分流湧27.3萬人

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

相關新聞

影／普發1萬元男發現遭盜領 警一查原來是前妻領走了

屏東縣鹽埔鄉32歲陳姓男子日前到郵局要領普發1萬元現金時，卻被郵局告知早已遭人從ATM領走，陳男向警方報案，警追查發現，...

影／「「不知道台南很缺水嗎」水龍頭遭鄰居偷用批被單遮頭放水 法院這樣判

台南市林姓男子用被單遮頭遮臉，將水管插入水溝，悄悄開啟鄰居楊姓男子住家騎樓的水龍頭讓自來水流掉長達40分鐘，楊怒指「難道...

海巡少校涉勾結私菸集團受賄特斯拉 夫妻買豪宅名牌包…金流疑點多

海巡署偵防分署少校偵查員林男涉嫌勾結私菸集團製造假績效，詐領檢舉獎金，還幫助「大餅私菸集團」打擊同業異己，甚至接受私菸集...

停車場埋伏砍傷「夜店大亨」夏天倫 自稱前員工27歲男羈押禁見

夜店大亨夏天倫與黃姓女友昨晚在地下停車場遭兩名男子持刀棍、辣椒水襲擊，男子林宇鋐犯案後自首，他自稱是夏男前員工，不滿曾被...

寵物電動車涉不實廣告？她載毛孩上路遭開單怒告 業者：靜候司法

知名寵物電動車業者涉嫌以不實廣告，宣稱未經審驗的電動車可作為代步工具，導致桃園近40名消費者在不知情狀況下花費逾5萬元買...

經營蝦皮賣場掛羊頭賣狗肉 3男地下匯兌遭判刑

李姓及2名張姓男子涉嫌在蝦皮拍賣平台上，假借代練遊戲角色、大批客製球鞋球衣等名義，實則經營兩岸地下匯兌，於2021年1至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。