影／「「不知道台南很缺水嗎」水龍頭遭鄰居偷用批被單遮頭放水 法院這樣判
台南市林姓男子用被單遮頭遮臉，將水管插入水溝，悄悄開啟鄰居楊姓男子住家騎樓的水龍頭讓自來水流掉長達40分鐘，楊怒指「難道不知道台南很缺水嗎」報警；台南地院認定林偷用楊的自來水4次、讓楊的水不堪使用1次，觸犯竊盜罪4罪與毀損罪，判處罰金1萬3千元。
判決書引用台南地檢署檢察官起訴書指出，林姓男子與楊姓男子為鄰居，竟在今年5月27日11時42分及下午2時25分、5月28日下午2時38分、5月31日晚上8時4分許，擅自開啟楊裝設在台南市南區住處1樓前方水龍頭，供作自己澆花、灑地等日常生活所用，合計4次得逞。
林對楊有所不滿，今年6月8日晚間9時58分許，又擅自開啟楊住處1樓前方水龍頭，並將水管插入地面排水孔，任由自來水排放至地下溝渠而致令不堪使用；楊直到10時39分，發覺住處抽水馬達持續運轉，前往查看，調閱監視器影像，才發現林的犯行，報警提告。
林開啟水龍頭讓自來水流掉長達40分鐘，案發時楊無奈在隔天凌晨將林用被單遮頭遮臉、將水管插入水溝，悄悄開啟水龍頭的畫面放上Threads社群媒體，指出「你覺得你拿被單把自己蓋住 就看不到是你嗎」、「我真的無法理解你的心態是什麼 」、「你難道不知道台南很缺水嗎」。
楊姓男子當時受訪表示，自家騎樓的自來水龍頭沒上鎖，是為了給先前馬路上施工工人方便，沒想到鄰居會幹這種事；林姓男子是洗衣店業者，當時也出面反擊「我為什麼要對他開水」、「他的水管放這樣，有時候如果滑進水溝孔，不就都說我弄的，我不承認啦，那不是我。」
檢方偵訊時，林姓男子承認犯行，檢察官依竊盜、毀損等罪提起公訴；法院指出，林為貪圖小利，多次竊取鄰居的水作為日常澆花、灑地使用，顯然缺乏尊重他人財產權觀念，鄰居報案後，不知警惕、檢討自身行為，又刻意將水頭龍打開，將水管插入地面水溝排水孔。
法院認為，林讓原本可供作日常使用乾淨的水，排至髒汙水溝內，喪失原本乾淨用水效用，分別犯竊盜、毀損罪；且林並未賠償楊姓男子損失，兼衡其智識程度、家庭背景等，依竊盜罪、共4罪，各處罰金2千元，毀損罪判處罰金1萬元，應執行罰金1萬3千元。
