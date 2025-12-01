海巡少校涉勾結私菸集團受賄特斯拉 夫妻買豪宅名牌包 金流疑點多

海巡署偵防分署少校偵查員林男涉嫌勾結私菸集團製造假績效，詐領檢舉獎金，還幫助「大餅私菸集團」打擊同業異己，甚至接受私菸集團賄絡高達2百萬的特斯拉名車，今年7月被彰化地檢署起訴，法院審理期間，林男否認接受賄絡，還請妻子出庭作證，表示他們自己買得起特斯拉，不過檢方盤點其財務狀況，認為疑點重重。

檢警查出，黃男（綽號大餅）與王女夫婦（均在逃，通緝中）所經營的「大餅私菸集團」是以集團方式大規模非法製造私菸的業者，為擴大「大餅私菸集團」在國內私菸市場版圖，竟自2019年起與海巡署偵防分署少校偵查員林男(39歲)協議，由林男洩漏查緝情資給黃男夫婦以包庇「大餅私菸集團」，更充當「大餅私菸集團」打手，由黃男夫婦提供國內其他私菸產製業者資訊給林男，林男再強力查緝其競爭對手，讓對手無法和「大餅私菸集團」競爭。

林男也因此獲得查緝私菸績效，偽造高達4億元行政罰鍰的假績效，林男與單位也因此累積上千萬檢舉獎金、查緝獎金。而黃男更曾以價值2百多萬元的特斯拉Model Y名車行賄林男。

彰檢今年7月將林男及共犯等6人依貪污治罪條例違背職務行、收賄等罪起訴，並對林男求處15年重刑，林男犯罪所得包括特斯拉及私菸案檢舉獎金等332萬多元均沒收。

彰化地方法院審理期間，林男否認接受賄賂，堅稱特斯拉是他自己上網下單買的，也有向銀行貸款200萬元，還讓妻子出庭作證，頭期款是妻子出的，妻子強調家中「現金很多」，自己就能買車。

據了解，林妻平時消費很大手筆，喜歡買名牌包，還傳出曾在台中的百貨公司單日狂刷卡破百萬元。也曾買下高達3200萬元豪宅，林男金流充滿疑點。