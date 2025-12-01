停車場埋伏砍傷「夜店大亨」夏天倫 自稱前員工27歲男羈押禁見

夜店大亨夏天倫與黃姓女友昨晚在地下停車場遭兩名男子持刀棍、辣椒水襲擊，男子林宇鋐犯案後自首，他自稱是夏男前員工，不滿曾被夏男吐槽才心生不滿報復，台北地檢署訊後認為，林男供詞避重就輕，且全案尚有共犯在逃，有串滅證之虞，訊後向法院聲押禁見，法院深夜裁准。

據了解，夏天倫的前妻是素有「貴婦版大S」的黃廉盈，2021年她與夏天倫離婚，但夏男去年發文指黃廉盈偷兩名女兒的紅包，還要當時仍掛夫姓的「夏黃」把夫姓拿掉，引發熱議，近來疑又有財務糾紛。

夏天倫遭埋伏襲擊後，有媒體影射恐與黃廉盈有關，但黃女發聲駁斥，強調「夏先生跟我已經離婚5年，他的私人生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想」。

夏天倫也在threads發文並貼出案發現場與就醫照片，指稱他沒有影射任何人是背後的主謀，但不管今天這個案子是誰指使的，只要針對他的家人或親友，他都會挺身而出。

夏天倫上月30日與黃姓女友在民生東路打完高爾夫，準備要離開在地下停車場時，被埋伏多時的林宇鋐與另名男子衝上前攻擊，行凶後駕車逃逸現場，做案工具為一把刀、一把鐵棍與兩罐辣椒水，林宇鋐事後又返回現場，報警自首。

夏天倫左手臂被割傷，右手以及眼部也腫脹，同行的黃女眼部瘀腫，兩人送醫院救治後無大礙。夏天倫友人向警方表示，他不認識行凶者，犯罪動機待查明。