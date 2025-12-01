快訊

寵物電動車涉不實廣告？她載毛孩上路遭開單怒告 業者：靜候司法

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

知名寵物電動車業者涉嫌以不實廣告，宣稱未經審驗的電動車可作為代步工具，導致桃園近40名消費者在不知情狀況下花費逾5萬元買車，並有消費者上路後遭警方開罰。受害楊小姐指出，自己投訴無門，還遭業者揚言提告恐嚇，日前已與律師計畫籌組自救會，今至桃園地檢署提告業者加重詐欺等罪。

市議員黃瓊慧指出，11月初陸續接獲多起消費者陳情，稱購買「毛動力寵物電動車」時被告知該產品可合法上路、可做為代步工具，然而事後證實該車輛根本未經審驗，消費者因此遭開罰單，而業者一度失聯，使消費者投訴無門，甚至在寵物展場大聲斥責消費者，受害消費者已有近40人，希望市府消保官啟動團體調解，並要求業者立即下架不實宣傳資訊。

受害的楊小姐則表示，自從遭警方盤查後，多次向業者請求提供車輛合格標章證明，卻遭已讀不回及斷聯，毫無協助意願。更甚者，業者後續反控她誹謗及違反個資，形同恐嚇消費者，對其造成極大壓力，目前也有更多消費者出來，將組成自救會交流彼此購買受騙經驗，共同爭取權益。

律師王妙華說明，該產品銷售方式類似「微型電動二輪車」，依道路交通管理處罰條例第69條至70條規定，相關車輛必須通過審驗、登記並領牌上路，但「毛動力」販售的寵物電動車未取得任何合格標章，顯然不符合法規要求，業者卻仍在各大寵物展、官方網站、社群平台及LINE群組宣稱車輛可上路代步，已涉及不實廣告及誤導消費者。

桃園市經發局指出，經查該業者原聲稱該車輛為「電動輔助自行車」，但依據該寵物電動車的外觀初步判斷，該車無踏板，純粹以電力驅動為主，其型式類似「微型電動二輪車」，但微型電動二輪車須審驗合格並掛牌，才能行駛道路，該寵物電動車未取得合格標章，因此不得上路。

由於「毛動力寵物電動車」分別於桃園、高雄各有門市，高雄受害消費者達40多名，上周三高雄市召開第一場毛動力消費爭議調解，高雄市議員陳慧文服務團隊指出，當天業者不僅遲到30分鐘，更僅派一名員工與會，對消費者的所有訴求一概拒絕及否認，態度相當不佳，呼籲更多消費者站出來，一起向業者討公道。

對此業者回應，針對楊小姐先前妨害名譽、個資及涉嫌誣告罪一併追究，也依照消費爭議流程誠懇務實地答覆消費申訴的個案情況，釐清並無詐欺的情況，目前已進入司法程序，靜候司法偵查結果。

知名寵物電動車業者涉嫌以不實廣告，宣稱未經審驗的電動車可作為代步工具，其中一名受害楊小姐上路後遭警方開罰，並指投訴無門還遭業者揚言提告恐嚇，今至桃園地檢署提告業者加重詐欺等罪。記者周嘉茹／攝影
