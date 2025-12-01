快訊

獨／新竹城隍廟17歲工讀生遭砍傳軍人涉案 陳姓主嫌羈押禁見

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹城隍廟商圈29日發生嚴重持刀傷人事件，1名17歲孫姓工讀生遭多人攻擊，造成臟器外露。傷者送醫搶救後，目前暫無生命危險。新竹地檢署已對陳姓、林姓兩名嫌犯聲請羈押，陳姓主嫌准押禁見，林姓主嫌則以3萬元交保並限制住居。林男為現役軍人，據悉，軍人若涉及刑案，警方將同步通報軍方單位。

警方調查，孫少疑積欠陳男約1萬元債務，導致陳心生不滿，進而糾集胞弟與6名友人分乘三輛轎車前往城隍廟孫姓少年上班處討債，商討期間雙方一言不合，陳姓兄弟、范姓少年、林姓男子等4人徒手毆打被害人，其中，哥哥陳男持預藏的開山刀憤而砍殺孫身體多處，一行人犯案後駕車逃逸。

孫少遭砍後血流如注，整個小吃店也佈滿鮮血，由於案發地點就位在新竹都城隍廟商圈核心，嚇壞不少路過民眾。

新竹市警方4小時火速逮捕嫌犯後，並移送新竹地方法院審理。其中涉案的還包含一名林姓現役軍人。檢察官訊問後，認定陳、林男等2人涉及對少年施暴、攜帶兇器聚眾施暴及殺人未遂等重大罪嫌，且有逃亡、串證及滅證之虞，已向法院聲請羈押並限制接見，另一位陳男部分則諭知以6萬元交保，並限制住居。新竹地方法院法官裁准押主嫌陳男禁見，林男交保3萬並限制住居。

警方獲報成立專案小組，4小時後將相關涉案人全數查緝到案，調查發現孫少疑積欠另一名22多歲陳姓男子約1萬元債務，才遭陳率胞弟與友人攻擊。記者王駿杰／翻攝
警方獲報成立專案小組，4小時後將相關涉案人全數查緝到案，調查發現孫少疑積欠另一名22多歲陳姓男子約1萬元債務，才遭陳率胞弟與友人攻擊。記者王駿杰／翻攝

新竹 城隍廟 軍人 殺人未遂 討債

