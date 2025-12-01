快訊

經營蝦皮賣場掛羊頭賣狗肉 3男地下匯兌遭判刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

李姓及2名張姓男子涉嫌在蝦皮拍賣平台上，假借代練遊戲角色、大批客製球鞋球衣等名義，實則經營兩岸地下匯兌，於2021年1至9月間，疑匯款至對岸726萬餘元。新北地方法院考量3人分別已繳回犯罪所得，或無前科、犯後態度良好，依違反銀行法非法辦理國內外匯兌罪，判決徒刑4月併科罰金2萬元、2年、1年6月，後兩者各緩刑3年、2年。

判決指出，李男於蝦皮拍賣開設賣場，刊登名為「代練遊戲角色掛機刷經驗」、「客人下單經驗值升級」和「球鞋球衣團隊客製大批量定制」等不實廣告，透過一名身分不詳女子介紹有資金往來，而有收付人民幣需求的客戶，以多次、小額方式下單。

待雙方完成交易，蝦皮實際撥款後，李男再藉由人頭帳戶互相轉匯或以現金提醒再轉存，透過張男大陸的銀行帳戶將等值人民幣匯入指定帳戶。經查2021年1至9月間，蝦皮訂單金額為1238餘萬元，匯款至張男帳戶726萬餘元。

合議庭審酌3人自白犯罪，且李男主動繳回7萬元犯罪所得，2名張男雖無犯罪所得但無前科，犯後態度良好，依法予以減刑；後2人須另向國庫支付50萬及10萬元。

李姓及2名張姓男子涉嫌在蝦皮拍賣平台上，假借代練遊戲角色、大批客製球鞋球衣等名義，實則經營兩岸地下匯兌，遭新北地院判刑。圖／聯合報系資料照片
