快訊

Google Maps留一星評論怕被肉搜？新功能「匿名留言」 簡單2步驟設定

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中轉運站月台昏暗男子跌倒獲判30萬國賠 中市府不上訴：補繪標線

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中市邱姓男子去年在台中火車站1樓公車轉運中心跌倒，向台中市政府交通局請求國賠54萬餘元，台中地院認為月台與車道有落差且黃色緣石嚴重褪色，判賠30萬元。交通局表示，尊重司法判決，不會上訴，會視天候狀況調整照明強度，並補繪緣石標線。

邱姓男子去年4月13日下午乘車至台中車站，離站後搭電梯到1樓轉運中心，走到C月台與公車道連接處時，因月台與車道有高低落差，燈光昏暗，且緣石標線斑駁，導致踩空跌倒左橈骨遠端粉碎性骨折，交通局維管不善，聲請國賠54萬餘元。

交通局拒絕國賠，認為事發時市下午1時許，C月台東西兩側也有光源，且緣石沒有標線不清，並無維管失當；案發當下邱姓男子出電低後往前直行，市自己沒注意到月台與車道高低落差，與設施是否欠缺沒有因果關係。

台中地院現場勘驗，判定車道與月台緣石的標線嚴重褪色，與原本規範的黃色18號色號相差很大，緣石標線幾乎與車道顏色一樣，難以辨認，交通局確實有維管疏失；邱姓男子本身也有未注意之責，判賠交通局國賠30萬餘元，可上訴。

交通局今天回應，尊重司法判決，不會提上訴，將依照判決內容辦理賠償事宜。市府有例行維護台中車站公車轉運站的照明設備，並每天派員巡檢，會再視當天天候狀況滾動調整照明強度；標線部分，交通局會重新檢視月台緣石的標線狀況補繪，以加強辨識。

台中車站一樓的公車轉運站。圖／聯合報系資料照
台中車站一樓的公車轉運站。圖／聯合報系資料照

車道 國賠 公車 台中市 骨折

延伸閱讀

擺脫行人地獄…台南中正路、中山路重新配置 地方說明會8日舉行

台中車站公車轉運中心月台有落差…緣石標線褪色 男客摔倒獲國賠30萬

連光復災區都騙 佯稱贈家電須貼補5千初估28人受害

月台照明不足、標線嚴重斑駁…婦摔斷手 台中交通局判國賠30萬

相關新聞

同志平權運動先驅祁家威爭取「免術換證」 控劉世芳瀆職

同志平權運動先驅、同性婚姻釋憲聲請人祁家威，為爭取「免術換證」對於內政部延用2008年的行政命令，變更性別登記須提供摘除...

經營蝦皮賣場掛羊頭賣狗肉 3男地下匯兌遭判刑

李姓及2名張姓男子涉嫌在蝦皮拍賣平台上，假借代練遊戲角色、大批客製球鞋球衣等名義，實則經營兩岸地下匯兌，於2021年1至...

台中轉運站月台昏暗男子跌倒獲判30萬國賠 中市府不上訴：補繪標線

台中市邱姓男子去年在台中火車站1樓公車轉運中心跌倒，向台中市政府交通局請求國賠54萬餘元，台中地院認為月台與車道有落差且...

影／爭取跨性別者「免術換證」 祁家威控告內政部長瀆職

跨性別者若要變更法定性別，必須依法須提供診斷及手術證明，台灣同志運動者祁家威今天到台北地檢署按鈴控告內政部長劉世芳瀆職，...

男開車載笑氣遭罰3萬 拖1年不繳「存款被扣押」急繳清

桃園市一名34歲張姓男子日前遇警方攔查，被查獲車內2瓶笑氣鋼瓶，遭環保局裁處罰鍰3萬元，但男子未理會罰鍰遲遲不繳，法務部...

提前出獄！朱學恒暴瘦 粉絲清晨守候舉牌「歡迎回來」

知名媒體人朱學恒因強制猥褻台北市議員鍾沛君入獄，今天提前出獄。今天中午11時25分左右，他身穿黑色上衣、戴口罩步出台北監獄，身型更是瘦了一大圈。面對大批記者提問，他僅鞠躬回應「麻煩大家…辛苦了。」接著在另一名黑衣人護送下快速上車離開現場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。