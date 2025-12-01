聽新聞
0:00 / 0:00
台中轉運站月台昏暗男子跌倒獲判30萬國賠 中市府不上訴：補繪標線
台中市邱姓男子去年在台中火車站1樓公車轉運中心跌倒，向台中市政府交通局請求國賠54萬餘元，台中地院認為月台與車道有落差且黃色緣石嚴重褪色，判賠30萬元。交通局表示，尊重司法判決，不會上訴，會視天候狀況調整照明強度，並補繪緣石標線。
邱姓男子去年4月13日下午乘車至台中車站，離站後搭電梯到1樓轉運中心，走到C月台與公車道連接處時，因月台與車道有高低落差，燈光昏暗，且緣石標線斑駁，導致踩空跌倒左橈骨遠端粉碎性骨折，交通局維管不善，聲請國賠54萬餘元。
交通局拒絕國賠，認為事發時市下午1時許，C月台東西兩側也有光源，且緣石沒有標線不清，並無維管失當；案發當下邱姓男子出電低後往前直行，市自己沒注意到月台與車道高低落差，與設施是否欠缺沒有因果關係。
台中地院現場勘驗，判定車道與月台緣石的標線嚴重褪色，與原本規範的黃色18號色號相差很大，緣石標線幾乎與車道顏色一樣，難以辨認，交通局確實有維管疏失；邱姓男子本身也有未注意之責，判賠交通局國賠30萬餘元，可上訴。
交通局今天回應，尊重司法判決，不會提上訴，將依照判決內容辦理賠償事宜。市府有例行維護台中車站公車轉運站的照明設備，並每天派員巡檢，會再視當天天候狀況滾動調整照明強度；標線部分，交通局會重新檢視月台緣石的標線狀況補繪，以加強辨識。
