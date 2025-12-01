同志平權運動先驅祁家威爭取「免術換證」 控劉世芳瀆職

同志平權運動先驅、同性婚姻釋憲聲請人祁家威，為爭取「免術換證」對於內政部延用2008年的行政命令，變更性別登記須提供摘除性器官、2張精神科醫師鑑定證明等，今上午赴台北地檢署按鈴控告內政部長劉世芳瀆職。

祁家威不忍內政部如此踐踏跨性別者人權、身體權及健康等權益，願馬革裹屍，為跨性別者發聲，今按鈴控告劉世芳。祁指出，監察院監委紀惠容的調查報告，監察院從原本糾正案，最終建議檢討改進，不痛不癢的一個結局，內政部裝睡是叫不醒的，只好告發瀆職，公務員該做不做就是瀆職。

祁家威表示，當年全世界沒有「免術換證」內政部函釋符合國際趨勢，但阿根廷從2012年實施免術換證，迄今短短13年，已有50個國家免術換證；相較於荷蘭2001年同婚合法，迄今才40個國家同婚合法，「免術換證」並不難。

他指出，全世界37個可換證的同婚合法國家，只有台灣還強制要求手術，希望內政部盡快修正相關規定。他提及近期得知1名13歲青少年被家庭、學校、社會排擠霸凌輕生案件，希望政府對跨性別者更加友善，給予跨性別者換證權利，不會對社會造成任何危害。