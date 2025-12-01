男開車載笑氣遭罰3萬 拖1年不繳「存款被扣押」急繳清

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名34歲張姓男子日前遇警方攔查，被查獲車內2瓶笑氣鋼瓶，遭環保局裁處罰鍰3萬元，但男子未理會罰鍰遲遲不繳，法務部行政執行署桃園分署清查張男名下財產，並發布執行命令扣押存款，張男才緊急出面表示若扣押恐影響銀行貸款資格，火速繳清罰鍰。

桃園分署指出，張姓男子去年8月在蘆竹區大新路遭警察臨檢，查獲車內有2瓶疑似笑氣鋼瓶，因鋼瓶外觀未標示商品名稱，先是移送桃園市環保局將該鋼瓶送驗，確認鋼瓶內容為笑氣後依法裁處罰鍰3萬元。

然而張男逾期未繳納，環保局今年9月移送桃園分署強制執行，桃園分署先通知張男應於指定期限內自動繳納，但張男未予理會，經清查張男名下財產，發現張男於金融機構有存款，卻拒不繳納罰鍰，旋即於今年11月發執行命令扣押存款。

結果扣押命令發出隔天，張男隨即來電表示，因有向銀行貸款的需求，如果有扣押紀錄恐怕會被影響，承諾會趕緊繳錢，才終於在11月下旬到場繳清罰鍰，全案清償。

時近年末，桃園分署為維護社會大眾健康，防止濫用笑氣，加強執行滯欠違反「毒性及關注化學物質管理法」罰鍰案件，收案後立刻調查財產、迅速執行，以杜絕笑氣的濫用；呼籲民眾切勿因一時好奇或好玩而去吸食笑氣，遭查獲者更可依法裁罰最高30萬元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市一名34歲張姓男子被查獲車內2瓶笑氣鋼瓶遭裁處3萬元，但男子遲遲不繳遭命令扣押存款，緊急出面火速繳清罰鍰。圖／桃園分署提供
桃園市一名34歲張姓男子被查獲車內2瓶笑氣鋼瓶遭裁處3萬元，但男子遲遲不繳遭命令扣押存款，緊急出面火速繳清罰鍰。圖／桃園分署提供

