聽新聞
0:00 / 0:00
提前出獄！朱學恒暴瘦 粉絲清晨守候舉牌「歡迎回來」
知名媒體人朱學恒因強制猥褻台北市議員鍾沛君入獄，今天提前出獄。今天中午11時25分左右，他身穿黑色上衣、戴口罩步出台北監獄，身型更是瘦了一大圈。面對大批記者提問，他僅鞠躬回應「麻煩大家…辛苦了。」接著在另一名黑衣人護送下快速上車離開現場。
一名來自新北的林小姐今一大早即抵達現場，她拿著寫上「welcome back」的白色紙板，一見朱學恒現身也欣喜若狂大喊「朱大歡迎回來，welcome back。」
朱學恒2022年8月6日與鍾沛君及友人聚餐時，趁其他人離席後對鍾沛君兩度強抱、強吻。鍾沛君曾試圖撇頭避開，但朱再度上前，涉嫌強制猥褻。
朱學恒起初聲稱酒後斷片並否認犯行，一審法院判處有期徒刑1年2個月。朱上訴但改口認罪，二審改判11個月，朱放棄上訴，判決確定。
朱學恒原訂於12月23日刑滿出獄，因獄中表現良好獲准縮刑，提前於今日重回自由之身。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言