提前出獄！朱學恒暴瘦 粉絲清晨守候舉牌「歡迎回來」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

知名媒體人朱學恒因強制猥褻台北市議員鍾沛君入獄，今天提前出獄。今天中午11時25分左右，他身穿黑色上衣、戴口罩步出台北監獄，身型更是瘦了一大圈。面對大批記者提問，他僅鞠躬回應「麻煩大家…辛苦了。」接著在另一名黑衣人護送下快速上車離開現場。

一名來自新北的林小姐今一大早即抵達現場，她拿著寫上「welcome back」的白色紙板，一見朱學恒現身也欣喜若狂大喊「朱大歡迎回來，welcome back。」

朱學恒2022年8月6日與鍾沛君及友人聚餐時，趁其他人離席後對鍾沛君兩度強抱、強吻。鍾沛君曾試圖撇頭避開，但朱再度上前，涉嫌強制猥褻。

朱學恒起初聲稱酒後斷片並否認犯行，一審法院判處有期徒刑1年2個月。朱上訴但改口認罪，二審改判11個月，朱放棄上訴，判決確定。

朱學恒原訂於12月23日刑滿出獄，因獄中表現良好獲准縮刑，提前於今日重回自由之身。

