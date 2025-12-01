跨性別者變更性別須強制手術 祁家威控劉世芳瀆職

快訊

中央社／ 台北1日電

<a href='/search/tagging/2/內政部' rel='內政部' data-rel='/2/129931' class='tag'><strong>內政部</strong></a>長<a href='/search/tagging/2/劉世芳' rel='劉世芳' data-rel='/2/117893' class='tag'><strong>劉世芳</strong></a>。記者胡經周／攝影
跨性別者若要變更法定性別，依法須提供診斷及手術證明，台灣同志運動先驅祁家威認為，此舉嚴重侵害跨性別者人權，且內政部函釋違憲，但未積極修正。今天到北檢按鈴控告內政部長劉世芳瀆職。

祁家威受訪時表示，監委紀惠容的調查案本來說要做糾正案，監察院會改成建議檢討改進，不痛不癢的一個結局，如果是這樣子內政部裝睡是叫不醒的，只好自己勉為其難來告發瀆職，公務員該做不做就是瀆職。

祁家威說，內政部一直引用民國97年的函釋，當年全世界都沒有「免術換證」，當然沒問題，但阿根廷於2012年就開始實施「免術換證」，到2025年短短13年有50個國家「免術換證」。以難易度來說，荷蘭於2001年同婚合法，至今25年後才40個國家同婚合法，由此可知，「免術換證」並不難。

祁家威表示，全世界有37個可以換證的同婚合法國家中，目前除了台灣以外，其他36個國家都實施「免術換證」，希望內政部儘快的從善如流。

根據內政部民國97年函釋，跨性別者若要變更性別登記，必須提供兩張精神科專科醫師診斷證明以及摘除性器官的手術證明，

監察院於11月20日通過監察委員紀惠容的調查報告，並透過新聞稿表示，內政部延用民國97年行政命令，要求強制摘除原性器官作為性別變更登記申請要件，明顯違反法律保留原則、比例原則及國際公約意旨，嚴重侵害人民身體權與健康權，內政部應盡速檢討改進。

台灣伴侶權益推動聯盟發布聲明表示，深切期待行政院與內政部能遵照監察院調查結論要求，包含盡速廢除強制手術要件，還給跨性別公民完整的身體自主權和性別自主決定權，停止讓跨性別人民無意義的受苦。

