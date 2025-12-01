積欠3年罰單、健保費…執行署傳喚單也被退 在住處堵到她
48歲陳姓女子滯欠罰單、全民健康保險費等總計196筆費用近10萬元，均逾期未繳納，法務部行政執行署台南分署寄發傳喚信件請她到案均遭退回；執行人員前往訪查，當場遇到陳女，告知若再不繳納欠款恐遭強制執行，陳女才配合到分署繳款，以免名下土地遭查封。
陳女2022、2023年間駕駛汽車因未繳交停車費、直行車佔用最內側轉彎專用車道、違規停車、不遵守道路交通標線指示、超速等，經高雄市交通局停車管理中心等舉發，台南市交通局裁處48筆罰鍰，移送金額合計1萬7900元。
另外，陳女滯欠全民健保費、汽車燃料使用費、公路法罰鍰及通行費等，總計滯欠196筆，移送金額合計9萬9978元，均逾期未繳納；台南市交通局等移送行政執行署台南分署強制執行。
分署表示，執行人員今年7月間收案後，通知陳女應到場報告財產狀況，信件送達到陳女台南市西港區住處，因無法送達遭退回；執行人員上月中到陳女住處現場查訪，巧遇陳女，告知欠款應繳納，陳女表示之前未收到信件不知道有欠款，會於11月底到分署處理。
陳女上月27日上午到分署將欠款繳清，分署呼籲，配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安；請民眾勿心存僥倖，挑戰公權力，如拒不繳納，分署將強力執行，查封名下財產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言