84歲翁駕照遭註銷仍騎車上路撞行人 法院判處拘役30天
高齡駕駛引發關注。屏東縣84歲林姓老翁的機車駕照已因高齡遭註銷，卻仍騎車上路撞傷走在路旁80歲林姓老翁造成左小腿粉碎性骨折。警方依過失傷害罪移送檢方偵辦，檢方起訴，屏東地院判84歲的林姓老翁處駕駛執照經註銷駕車過失傷害罪，處拘役30天，可易科罰金3萬元。可上訴。
判決指出，84 歲林姓老翁的機車駕照在2022年2月25日因高齡遭註銷，但是老翁卻貪圖方便騎機車上路，去年2024年6月29日晚間7時在九如鄉新庄路發生車禍，當時80歲林姓老翁走在九如鄉新庄路旁，遭84歲林姓老翁騎機車從後方直接撞上，造成80歲林姓老翁左小腿粉碎性骨折。
判決指出，84歲林姓老翁的駕照已因高齡遭裁處註銷代表其已不具備安全駕駛能力。考量老翁明知欠缺合格駕照的資格，不適合騎機車上路，卻貪圖方便，不顧其他用路人安全即騎車上路，事發後，仍無法與被害人80歲林姓老翁和解，雙方始終無法就賠償金額達成共識，判84歲林姓老翁處拘役30天，可易科罰金3萬元。可上訴。
