84歲翁駕照遭註銷仍騎車上路撞行人 法院判處拘役30天

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

高齡駕駛引發關注。屏東縣84歲林姓老翁的機車駕照已因高齡遭註銷，卻仍騎車上路撞傷走在路旁80歲林姓老翁造成左小腿粉碎性骨折。警方依過失傷害罪移送檢方偵辦，檢方起訴，屏東地院判84歲的林姓老翁處駕駛執照經註銷駕車過失傷害罪，處拘役30天，可易科罰金3萬元。可上訴。

判決指出，84 歲林姓老翁的機車駕照在2022年2月25日因高齡遭註銷，但是老翁卻貪圖方便騎機車上路，去年2024年6月29日晚間7時在九如鄉新庄路發生車禍，當時80歲林姓老翁走在九如鄉新庄路旁，遭84歲林姓老翁騎機車從後方直接撞上，造成80歲林姓老翁左小腿粉碎性骨折。

判決指出，84歲林姓老翁的駕照已因高齡遭裁處註銷代表其已不具備安全駕駛能力。考量老翁明知欠缺合格駕照的資格，不適合騎機車上路，卻貪圖方便，不顧其他用路人安全即騎車上路，事發後，仍無法與被害人80歲林姓老翁和解，雙方始終無法就賠償金額達成共識，判84歲林姓老翁處拘役30天，可易科罰金3萬元。可上訴。

屏東縣84歲老翁騎機車上路撞傷行人，屏東地院判84歲林姓老翁犯過失傷害罪，處拘役30天，可上訴。。圖／讀者提供
屏東縣84歲老翁騎機車上路撞傷行人，屏東地院判84歲林姓老翁犯過失傷害罪，處拘役30天，可上訴。。圖／讀者提供

駕照 屏東縣 傷害罪 骨折 車禍 高齡駕駛

台中車站公車轉運中心月台有落差…緣石標線褪色 女客摔倒獲國賠30萬

台中市邱姓女子在去年4月間前往台中車站，她在一樓公車轉運中心的C月台踩空摔傷，導致骨折，邱女向市府交通局請求國賠54萬餘...

兩岸換匯詐女網友金錢又拍攝性影像 他判刑3年8月確定

吳姓男子在大陸地區沒有工作，2023年謊稱要把大陸積蓄透過地下匯兌匯回台灣，詐騙女網友借錢給他辦匯款，得手後，強迫被害人...

老爸遺囑塗改少做1事 兄弟爭產翻臉毀了千萬土地分配

桃園陳姓地主2023年過世前，留下2份手寫遺囑（自書遺囑），分別涉及市區多筆土地繼承分配，哥哥拿持分較多的遺囑欲辦繼承，弟弟指該遺囑日期多次增刪或塗改，向法院提告確認遺囑無效，法官認為，塗改處未依法補簽確認，難辨真實立書日期，影響先後遺囑效力，判該遺囑無效。 民眾預立遺囑多數喜歡使用「自書遺囑」，畢竟省錢又方便，但有幾個「陷阱雷區」要注意，有人以月曆紙寫遺囑，還有人以電腦打字寫遺囑，這些有效嗎？

男趁到醫院照顧友人竟潛入其他病房偷手機 法院判8個月

屏東縣鄭姓男子趁著到部立屏東醫院4樓照顧生病友人，發現同樓層其他病房，有一隻三星手機無人看管，鄭男趁機潛入病房偷走手機，...

高雄男闖道路工地竊怪手千升柴油 辯「車借人」衛星定位曝行蹤

劉姓男子去年2月27日凌晨開車行經桃源區台20線臨時便道旁，見一旁施工的怪手、大貨車無人看管，便將怪手、貨車內的1000...

