84歲翁駕照遭註銷仍騎車上路撞行人 法院判處拘役30天

高齡駕駛引發關注。屏東縣84歲林姓老翁的機車駕照已因高齡遭註銷，卻仍騎車上路撞傷走在路旁80歲林姓老翁造成左小腿粉碎性骨折。警方依過失傷害罪移送檢方偵辦，檢方起訴，屏東地院判84歲的林姓老翁處駕駛執照經註銷駕車過失傷害罪，處拘役30天，可易科罰金3萬元。可上訴。

判決指出，84 歲林姓老翁的機車駕照在2022年2月25日因高齡遭註銷，但是老翁卻貪圖方便騎機車上路，去年2024年6月29日晚間7時在九如鄉新庄路發生車禍，當時80歲林姓老翁走在九如鄉新庄路旁，遭84歲林姓老翁騎機車從後方直接撞上，造成80歲林姓老翁左小腿粉碎性骨折。