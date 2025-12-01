快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

台中車站公車轉運中心月台有落差…緣石標線褪色 女客摔倒獲國賠30萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓女子在去年4月間前往台中車站，她在一樓公車轉運中心的C月台踩空摔傷，導致骨折，邱女向市府交通局請求國賠54萬餘元，台中地院勘驗現場後確認，月台與車道有20公分的落差，且月台與車道的黃色緣石標色，已嚴重褪色，無法辨認，認定交通局有管理欠缺，判國賠30萬元，可上訴。

判決指出，邱姓女子在去年4月13日下午1時許，搭火車到台中車站，隨後搭電梯車站一樓公車轉運中心，走至C月台與公車道連接處。邱女指控，因C月台與車道有20公分高低落差，當時月台燈光昏暗，且公車轉運中心站台緣石標線已經斑駁，模糊不清楚。

邱女也說，出電梯後月台僅有設置「出站/搭車請搭電梯或走樓梯、禁止跨越月台」標示，且未設有月台及車道有20公分高低落差警示標語或語音，導致她踩空跌落車道，受有左橈骨遠端粉碎性骨折等傷害，因此向台中市交通局聲請國賠54萬餘元。

台中市交通局則抗辯，C月台的東西兩側有自然光源，事故發生時為下午1時許，日照充足，緣石標線也無標示不清，可清楚辨識月台與車道間的高低落差，維護管理無欠缺，案發時是邱女步出電梯往右轉頭往前直行，才沒注意到落差跌倒，與設施有無欠缺無因果關係。

台中地院法關勘驗現場監視器與現場狀況後判定，現場車道與月台緣石標線的顏色已嚴重褪色，與法規規範的黃色18號色號差異甚大，石緣標線幾乎與車道顏色相同，二者融合一體，難以辨認，認為交通局管理維護有欠缺。

法官也說，此案是邱女在走向月台時，向右觀看，仍持續前進，未注意前方月台與車道落差，需負2成責任，因此判交通局需國賠30萬餘元，仍可上訴。

台中車站一樓公車轉運中心的C月台與車道緣石顏色斑駁，邱女未注意到車道與月台有落差而跌倒，台中地院判交通局要賠償30萬餘元。圖／摘自司法院法學資料檢索系統
台中車站一樓公車轉運中心的C月台與車道緣石顏色斑駁，邱女未注意到車道與月台有落差而跌倒，台中地院判交通局要賠償30萬餘元。圖／摘自司法院法學資料檢索系統
台中車站一樓公車轉運中心的C月台與車道緣石標線顏色斑駁，邱女未注意到車道與月台有落差而跌倒，一審法官勘驗現場標線顯與規定的黃色相差甚大。圖／摘自司法院法學資料檢索系統
台中車站一樓公車轉運中心的C月台與車道緣石標線顏色斑駁，邱女未注意到車道與月台有落差而跌倒，一審法官勘驗現場標線顯與規定的黃色相差甚大。圖／摘自司法院法學資料檢索系統
台中車站一樓公車轉運中心的C月台與車道緣石標線顏色斑駁，邱女未注意到車道與月台有落差而跌倒，台中地院判交通局要賠償30萬餘元。圖／摘自司法院法學資料檢索系統
台中車站一樓公車轉運中心的C月台與車道緣石標線顏色斑駁，邱女未注意到車道與月台有落差而跌倒，台中地院判交通局要賠償30萬餘元。圖／摘自司法院法學資料檢索系統

車道 國賠 電梯 骨折 標語

延伸閱讀

連光復災區都騙 佯稱贈家電須貼補5千初估28人受害

月台照明不足、標線嚴重斑駁…婦摔斷手 台中交通局判國賠30萬

桃園內壢車站地下化 明年3月改道「第三月台上下車」新天橋12月20日啟用

高鐵板橋站傳落軌意外 高鐵：71歲婦人不慎落軌

相關新聞

台中車站公車轉運中心月台有落差…緣石標線褪色 女客摔倒獲國賠30萬

台中市邱姓女子在去年4月間前往台中車站，她在一樓公車轉運中心的C月台踩空摔傷，導致骨折，邱女向市府交通局請求國賠54萬餘...

84歲翁駕照遭註銷仍騎車上路撞行人 法院判處拘役30天

高齡駕駛引發關注。屏東縣84歲林姓老翁的機車駕照已因高齡遭註銷，卻仍騎車上路撞傷走在路旁80歲林姓老翁造成左小腿粉碎性骨...

兩岸換匯詐女網友金錢又拍攝性影像 他判刑3年8月確定

吳姓男子在大陸地區沒有工作，2023年謊稱要把大陸積蓄透過地下匯兌匯回台灣，詐騙女網友借錢給他辦匯款，得手後，強迫被害人...

老爸遺囑塗改少做1事 兄弟爭產翻臉毀了千萬土地分配

桃園陳姓地主2023年過世前，留下2份手寫遺囑（自書遺囑），分別涉及市區多筆土地繼承分配，哥哥拿持分較多的遺囑欲辦繼承，弟弟指該遺囑日期多次增刪或塗改，向法院提告確認遺囑無效，法官認為，塗改處未依法補簽確認，難辨真實立書日期，影響先後遺囑效力，判該遺囑無效。 民眾預立遺囑多數喜歡使用「自書遺囑」，畢竟省錢又方便，但有幾個「陷阱雷區」要注意，有人以月曆紙寫遺囑，還有人以電腦打字寫遺囑，這些有效嗎？

男趁到醫院照顧友人竟潛入其他病房偷手機 法院判8個月

屏東縣鄭姓男子趁著到部立屏東醫院4樓照顧生病友人，發現同樓層其他病房，有一隻三星手機無人看管，鄭男趁機潛入病房偷走手機，...

高雄男闖道路工地竊怪手千升柴油 辯「車借人」衛星定位曝行蹤

劉姓男子去年2月27日凌晨開車行經桃源區台20線臨時便道旁，見一旁施工的怪手、大貨車無人看管，便將怪手、貨車內的1000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。