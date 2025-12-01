台中車站公車轉運中心月台有落差…緣石標線褪色 女客摔倒獲國賠30萬

台中市邱姓女子在去年4月間前往台中車站，她在一樓公車轉運中心的C月台踩空摔傷，導致骨折，邱女向市府交通局請求國賠54萬餘元，台中地院勘驗現場後確認，月台與車道有20公分的落差，且月台與車道的黃色緣石標色，已嚴重褪色，無法辨認，認定交通局有管理欠缺，判國賠30萬元，可上訴。

判決指出，邱姓女子在去年4月13日下午1時許，搭火車到台中車站，隨後搭電梯車站一樓公車轉運中心，走至C月台與公車道連接處。邱女指控，因C月台與車道有20公分高低落差，當時月台燈光昏暗，且公車轉運中心站台緣石標線已經斑駁，模糊不清楚。

邱女也說，出電梯後月台僅有設置「出站/搭車請搭電梯或走樓梯、禁止跨越月台」標示，且未設有月台及車道有20公分高低落差警示標語或語音，導致她踩空跌落車道，受有左橈骨遠端粉碎性骨折等傷害，因此向台中市交通局聲請國賠54萬餘元。

台中市交通局則抗辯，C月台的東西兩側有自然光源，事故發生時為下午1時許，日照充足，緣石標線也無標示不清，可清楚辨識月台與車道間的高低落差，維護管理無欠缺，案發時是邱女步出電梯往右轉頭往前直行，才沒注意到落差跌倒，與設施有無欠缺無因果關係。

台中地院法關勘驗現場監視器與現場狀況後判定，現場車道與月台緣石標線的顏色已嚴重褪色，與法規規範的黃色18號色號差異甚大，石緣標線幾乎與車道顏色相同，二者融合一體，難以辨認，認為交通局管理維護有欠缺。