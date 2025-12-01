男趁到醫院照顧友人竟潛入其他病房偷手機 法院判8個月

桃園陳姓地主2023年過世前，留下2份手寫遺囑（自書遺囑），分別涉及市區多筆土地繼承分配，哥哥拿持分較多的遺囑欲辦繼承，弟弟指該遺囑日期多次增刪或塗改，向法院提告確認遺囑無效，法官認為，塗改處未依法補簽確認，難辨真實立書日期，影響先後遺囑效力，判該遺囑無效。 民眾預立遺囑多數喜歡使用「自書遺囑」，畢竟省錢又方便，但有幾個「陷阱雷區」要注意，有人以月曆紙寫遺囑，還有人以電腦打字寫遺囑，這些有效嗎？

2025-12-01 10:30