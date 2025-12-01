快訊

男趁到醫院照顧友人竟潛入其他病房偷手機 法院判8個月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣鄭姓男子趁著到部立屏東醫院4樓照顧生病友人，發現同樓層其他病房，有一隻三星手機無人看管，鄭男趁機潛入病房偷走手機，卻遭看護發現遭竊，會同護理師後找到鄭男並報警。屏東地院審理後判鄭男處侵入有人居住的建築物竊盜罪，處有期徒8個月。可上訴。

全案發生在今年1月5日晚間9時許，鄭男偷走手機後，被看護發現後並通報護理師，報警處理。

判決指出，鄭男值壯年，不思合法途徑獲取財務，竟侵入被害人病房偷手機，欠缺他人財產觀念，也嚴重影響醫院病患的住院安全與安寧，且鄭男有多次竊盜前科，曾入獄服刑，素行不佳，不知悔悟，考量犯後坦承犯行，手機也還給被害人，被害人也為提告，判侵入有人居住建築物竊盜罪處有期徒刑8個月，可上訴。

屏東縣鄭姓男子趁著到部立屏東醫院4樓照顧生病友人，發現同樓層其他病房有一隻三星手機無人看管，竟趁機潛入病房偷走手機。屏東地院審理後判鄭男處侵入有人居住的建築物竊盜罪，處有期徒8個月。可上訴。圖／報系資料照
屏東縣鄭姓男子趁著到部立屏東醫院4樓照顧生病友人，發現同樓層其他病房有一隻三星手機無人看管,竟趁機潛入病房偷走手機。屏東地院審理後判鄭男處侵入有人居住的建築物竊盜罪,處有期徒8個月。可上訴。圖／報系資料照

