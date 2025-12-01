高雄男闖道路工地竊怪手千升柴油 辯「車借人」衛星定位曝行蹤

劉姓男子去年2月27日凌晨開車行經桃源區台20線臨時便道旁，見一旁施工的怪手、大貨車無人看管，便將怪手、貨車內的1000公升、價值3萬元的柴油抽空竊走，高雄高分院依竊盗罪判刑8月。

判決指出，高雄市桃源區台20線臨105便道因山坡時常崩落，公路局派合約廠商施工維持通行安全；去年2月27日凌晨，劉男經過時見道路工地內的怪手無人看管，便將機具內的柴油抽空，得手後隨即駕車離去。

六龜分局接獲報案擴大追查，循線查獲劉姓男子涉案，依竊盜罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴，劉被橋頭地院判處有期徒刑8月，需入監服刑。

他不服上訴，主張案發當時他不再現場，車子是交給客戶，客戶開去哪裡並不知道，並未行竊。

高雄高分院審理後，合議庭依據劉男車輛衛星定位紀錄列表顯示，案發當時小貨車的確駛入柴油失竊工地現場。