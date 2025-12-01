請假遭拒棄重病男逃逸 女移工犯遺棄罪判6月、刑後驅逐出境

嘉義縣一名印尼籍看護「亞蒂」（譯名），因向雇主請假遭拒，竟在深夜不告而別，遺留重度身心障礙、無自救能力的林姓男子獨自一人。雇主返家因電話聲響才發現狀況。法院認定亞蒂明知自己負有照護義務仍離開，構成「違背契約遺棄罪」，判處有期徒刑6月，得易科罰金，刑滿後將被驅逐出境。可上訴。

判決書表示，林男患有脊椎性肌肉萎縮症與慢性呼吸衰竭，僅能以臉部與手指控制手機，生活完全無法自理，需24小時看護防止因呼吸器脫落、痰液阻塞而窒息。亞蒂自2020年起受雇照護，卻在2021年9月18日凌晨1時許趁無人注意，收拾行李離開，將無自救能力的林男留在床上。

林男呼喊未得到回應，只能以手機語音撥打室內電話求救，才讓家屬發現看護離開。後經勞動部認定亞蒂為「逃逸外勞」。