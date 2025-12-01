快訊

民眾黨發言人李有宜退黨 謝立功：民眾黨的溫度去哪了？

警察分局長取締圓山飯店違建 蔣中正關說且下令拔官

不是未來是「現在」資深房仲示警：台灣很多房子已經沒有人要了

聽新聞
0:00 / 0:00

請假遭拒棄重病男逃逸 女移工犯遺棄罪判6月、刑後驅逐出境

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣一名印尼看護「亞蒂」（譯名），因向雇主請假遭拒，竟在深夜不告而別，遺留重度身心障礙、無自救能力的林姓男子獨自一人。雇主返家因電話聲響才發現狀況。法院認定亞蒂明知自己負有照護義務仍離開，構成「違背契約遺棄罪」，判處有期徒刑6月，得易科罰金，刑滿後將被驅逐出境。可上訴。

判決書表示，林男患有脊椎性肌肉萎縮症與慢性呼吸衰竭，僅能以臉部與手指控制手機，生活完全無法自理，需24小時看護防止因呼吸器脫落、痰液阻塞而窒息。亞蒂自2020年起受雇照護，卻在2021年9月18日凌晨1時許趁無人注意，收拾行李離開，將無自救能力的林男留在床上。

林男呼喊未得到回應，只能以手機語音撥打室內電話求救，才讓家屬發現看護離開。後經勞動部認定亞蒂為「逃逸外勞」。

法院審理後認為，亞蒂明知被照顧者高度依賴、且自身負有照護義務，卻因請假不成而突然離去，危及林男生命安全，依刑法第294條遺棄罪判6月徒刑，並宣告刑後驅逐出境，以示懲戒。

只因請假不成就走人，印尼看護丟下無自救力患者遭判刑。圖／本報資料照片
只因請假不成就走人，印尼看護丟下無自救力患者遭判刑。圖／本報資料照片

看護 雇主 印尼

延伸閱讀

批直聘中心亂象多勞動部變「外勞部」 雇主協會提5大訴求

雇主協會指直聘亂象系統性失敗 提五大改革訴求

直聘外籍看護怠工難解聘 雇主協會提5訴求促修法保障

握方向盤17年！吳維祈獲頒優良駕駛長 當年「暖心叫醒乘客」成老婆

相關新聞

請假遭拒棄重病男逃逸 女移工犯遺棄罪判6月、刑後驅逐出境

嘉義縣一名印尼籍看護「亞蒂」（譯名），因向雇主請假遭拒，竟在深夜不告而別，遺留重度身心障礙、無自救能力的林姓男子獨自一人...

離婚自己代證人簽名？ 林智群急阻止：可能導致1後果

一名女子要辦離婚登記，昨在Threads徵求兩名證人，竟有網友建議她自己代家人簽名。對此，律師林智群在臉書表示，自己簽家...

男趁到醫院照顧友人竟潛入其他病房偷手機 法院判8個月

屏東縣鄭姓男子趁著到部立屏東醫院4樓照顧生病友人，發現同樓層其他病房，有一隻三星手機無人看管，鄭男趁機潛入病房偷走手機，...

高雄男闖道路工地竊怪手千升柴油 辯「車借人」衛星定位曝行蹤

劉姓男子去年2月27日凌晨開車行經桃源區台20線臨時便道旁，見一旁施工的怪手、大貨車無人看管，便將怪手、貨車內的1000...

他開農耕車…倒車不慎撞死母親 法院判緩刑：本身無盡悔恨與自責

台南市王姓農民務農時駕駛農耕用車，他倒車時沒注意蕭姓母親騎機車正騎到後方，二車碰撞，母親顱骨破裂當場死亡；台南地院審理時...

他受雇進行永康國小地下室工程 竟趁夜色持剪行竊電纜線變賣27萬

陳姓男子受雇於承攬台南市永康國小整建工程的公司時，取得國小地下室鐵捲門遙控器，竟號召共犯晚間持電纜剪闖入學校地下室，行竊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。